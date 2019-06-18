Стало известно о домогательствах принца Гарри до звезды Голливуда

Известный американский писатель Ян Гальперин заявил, что внук королевы принц Гарри задолго до женитьбы на Меган Маркл был одержим звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.
По данным издания Mirror, младший внук королевы Елизаветы II якобы присылал смс-сообщения с признаниями.
"Он сказал близкому другу, что его любимая актриса – Джен, и получил ее номер. Он написал ей и отправил смайлики. Один источник сказал мне, что Джен знала о влюбленности Гарри, но не хотела встречаться с ним из-за разницы в возрасте", – отметил писатель.
Принц Гарри
instagram sussexroyal
Что примечательно, Дженнифер старше принца на 16 лет. В 2009 году она снялась в откровенной фотосессии в галстуке, после чего Гарри якобы и перешел к действиям. В то время Энистон не комментировала личную жизнь. А принц тогда встречался со своей первой любовью – Челси Дэйви.
"Голая" фотосессия Энистон
Mirror
Совсем юный принц Гарри
Mirror
Меган Маркл, принц Гарри и Арчи
instagram @sussexroyal
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди на британский престол и получит титул лорда Сассекского.
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В День отца парочка показала фотографию сына Арчи.
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