Стало известно о домогательствах принца Гарри до звезды Голливуда

Известный американский писатель Ян Гальперин заявил, что внук королевы принц Гарри задолго до женитьбы на Меган Маркл был одержим звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

По данным издания Mirror, младший внук королевы Елизаветы II якобы присылал смс-сообщения с признаниями.

"Он сказал близкому другу, что его любимая актриса – Джен, и получил ее номер. Он написал ей и отправил смайлики. Один источник сказал мне, что Джен знала о влюбленности Гарри, но не хотела встречаться с ним из-за разницы в возрасте", – отметил писатель.

Принц Гарри instagram sussexroyal

Что примечательно, Дженнифер старше принца на 16 лет. В 2009 году она снялась в откровенной фотосессии в галстуке, после чего Гарри якобы и перешел к действиям. В то время Энистон не комментировала личную жизнь. А принц тогда встречался со своей первой любовью – Челси Дэйви.

"Голая" фотосессия Энистон Mirror

Совсем юный принц Гарри Mirror

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи instagram @sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.