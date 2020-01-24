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24 января • обновлено в 09:33
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/ Женский журнал

Из-за проблем с Маркл и Гарри? Елизавета II сильно заболела

1.2т
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Королева Великобритании Елизавета II не пришла на ежегодное мероприятие, которое состоялось 23 января, из-за болезни.

Об этом сообщает издание Metro.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

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Так, как передает издание, представитель службы безопасности королевы заявил, что Елизавета II сильно простудилась и "не чувствует себя достойно" для посещения мероприятия в сандрингемском филиале Женского института.

"Королева слишком больна, чтобы посетить ежегодную встречу", сообщил представитель службы безопасности.

Отмечается, что о проблемах со здоровьем у 93-летней королевы стало известно лишь за 30 минут до ее ожидаемого приезда.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

Примечательно, что перед ухудшением самочувствия в королевской семье случились скандальные события: ее внук принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий и переехать в Канаду.

Однако стало известно, что канадцы собрали подписи против Маркл и Гарри. Жители требуют, чтобы супруги сами оплачивали личные нужды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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