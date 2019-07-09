Из-за Маркл "упал" сайт популярного бренда: как это произошло

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала косвенной виновницей проблемы с работой сайта ювелирного бренда Verse Fine Jewellery.

По данным портала Now to love, это случилось после того, как супруга принца Гарри посетила теннисный турнир, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс.

Маркл пришла на мероприятие в удлиненном белом пиджаке в полоску, джинсах и шляпке. Но многочисленные поклонники герцогини обратили внимание на украшение.

Меган Маркл на турнире

На ней было маленькое ожерелье от австралийского дизайнера Эммы Свэнн в виде буквы "А". Этот символический кулон обозначает первую букву в имени ее первенца Арчи.

Маркл, Гарри и Арчи instagram/sussexroyal

Поклонники буквально сошли с ума от украшения Маркл, нашли название бренда и массово кинулись на сайт. Интернет-магазин просто не выдержал такого наплыва посетителей и "упал".

В свою очередь сама дизайнер ответила, что лично не знакома с герцогиней, а это милое украшение стоит 590 долларов.

Украшение Маркл в каталоге

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