Из-за Маркл "упал" сайт популярного бренда: как это произошло

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала косвенной виновницей проблемы с работой сайта ювелирного бренда Verse Fine Jewellery.
По данным портала Now to love, это случилось после того, как супруга принца Гарри посетила теннисный турнир, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс.
Маркл пришла на мероприятие в удлиненном белом пиджаке в полоску, джинсах и шляпке. Но многочисленные поклонники герцогини обратили внимание на украшение.
Меган Маркл на турнире
На ней было маленькое ожерелье от австралийского дизайнера Эммы Свэнн в виде буквы "А". Этот символический кулон обозначает первую букву в имени ее первенца Арчи.
Маркл, Гарри и Арчи
instagram/sussexroyal
Поклонники буквально сошли с ума от украшения Маркл, нашли название бренда и массово кинулись на сайт. Интернет-магазин просто не выдержал такого наплыва посетителей и "упал".
В свою очередь сама дизайнер ответила, что лично не знакома с герцогиней, а это милое украшение стоит 590 долларов.
Украшение Маркл в каталоге
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.
6 июля герцогиня крестила своего сына, а эксперты моды увидели скрытый смысл в ее наряде на церемонии.
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