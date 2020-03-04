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4 марта • обновлено в 15:52
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Из-за коронавируса? Елизавета II провела прием в Букингемском дворце в перчатках

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Королева Великобритании Елизавета II впервые за десять лет провела традиционное вручение наград в Букингемском дворце в перчатках.

Как сообщает Daily Mail, вероятно, она решила скрыть руки и тем самым обезопасить себя от распространяющегося по всему миру опасного коронавируса. К слову, королева дополнила свой образ светло-пудровым пальто и черными туфлями.

Из-за коронавируса? Елизавета II провела прием в дворце в перчатках
Из-за коронавируса? Елизавета II провела прием в дворце в перчатках

Отмечается, что в канцелярии Елизаветы II не стали объяснять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в лондонской школе Thomas’s Battersea, где учатся дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Елизавета II
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