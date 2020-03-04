Из-за коронавируса? Елизавета II провела прием в Букингемском дворце в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десять лет провела традиционное вручение наград в Букингемском дворце в перчатках.

Как сообщает Daily Mail, вероятно, она решила скрыть руки и тем самым обезопасить себя от распространяющегося по всему миру опасного коронавируса. К слову, королева дополнила свой образ светло-пудровым пальто и черными туфлями.

Отмечается, что в канцелярии Елизаветы II не стали объяснять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Береженую королеву бог бережет: Из-за коронавируса Елизавета II теперь вручает награды в перчатках pic.twitter.com/klkEqv7bTI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в лондонской школе Thomas’s Battersea, где учатся дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса.

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