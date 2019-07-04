Экс-муж Лолиты рассказал о разводе

Теннисист Дмитрий Иванов, бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, поделился своими переживаниями.
Для Дмитрия, с которым она провела вместе девять счастливых лет, это стало личной трагедией, передает Starhit.ru.
"Я не готов. Прошу меня понять. Это не то событие, чтобы его освещать на обложке журнала", – сообщил он.
Лолита с Дмитрием
sobesednik.ru
"Это внутренняя история. Нечем бравировать, это семейная история двух людей из крови и плоти, все можно понять, что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", – поделился Дмитрий.
Бывший супруг не спешит делиться своими планами на будущее, в отличие от звездной жены. "Статус – свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой", – заявила певица.
Лолита с Дмитрием
sobesednik.ru
Напомним, Лолита Милявская вышла замуж за российского теннисиста Дмитрия Иванова, который младше ее на 11 лет, в 2010 году. Иванов стал пятым супругом Лолиты.
Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram