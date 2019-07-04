Экс-муж Лолиты рассказал о разводе

Теннисист Дмитрий Иванов, бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, поделился своими переживаниями.

Для Дмитрия, с которым она провела вместе девять счастливых лет, это стало личной трагедией, передает Starhit.ru.

"Я не готов. Прошу меня понять. Это не то событие, чтобы его освещать на обложке журнала", – сообщил он.

Лолита с Дмитрием sobesednik.ru

"Это внутренняя история. Нечем бравировать, это семейная история двух людей из крови и плоти, все можно понять, что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", – поделился Дмитрий.

Бывший супруг не спешит делиться своими планами на будущее, в отличие от звездной жены. "Статус – свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой", – заявила певица.

Лолита с Дмитрием sobesednik.ru

Напомним, Лолита Милявская вышла замуж за российского теннисиста Дмитрия Иванова, который младше ее на 11 лет, в 2010 году. Иванов стал пятым супругом Лолиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.

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