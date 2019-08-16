Одним из самых плачевных зрелищ является дама в активном поиске. Она напоминает гончую, взявшую след. Спина взмыленная, лапы намозолены, пена в уголках рта. В голове – анкеты, в глазах – сканер, в позе – нечеловеческое напряжение. В итоге допускает одну ошибку за другой.

Во-первых, из-за спешки замыливается глаз и не видится главное.

Во-вторых, теряет себя, так как наблатыкавшись на сотне свиданий из романтической барышни превращается в прожженную кадровичку. Она больше не волнуется, не стесняется, не роняет приборы. Не прислушивается к себе и своим чувствам, ведь за дверью бьет копытом следующий кандидат. А еще тратит кучу драгоценного времени, эмоций и сил. Для наглядного примера перелицуем птичий двор с десятком куриц и задиристым петухом. Только в этот раз инициативу в свои лапы возьмут несушки. Они с трудом взбираются на забор, царапая штакетник, пытаются спеть не свою песню, "топчут" по очереди Петю и дерутся с соседскими наседками. Согласитесь, зрелище нелицеприятное.

Один видный мужчина, достигнув сорокалетнего рубежа, решил остепениться и подошел к вопросу женитьбы со всей серьезностью. Приглашал понравившихся женщин и гонял их по мудреной анкете. Тестировал, как материнскую плату или авто перед покупкой.

Интересовался прочитанными книгами за минувшую неделю и за год. Исправлял ударение в слове "латте". Манеру сидеть за столом. Привычку закусывать губу, как Анастейша из "Пятидесяти оттенков". Стоило какой-нибудь бедолаге обмолвиться "по большому счету", тут же набрасывался: "по какому такому счету и кто ведет этот счет?" Признаюсь честно, я тоже побывала на "собеседовании" и даже прошла во второй тур, удостоившись чести второго свидания. К счастью, "экзамен" провалила, зато смогла увидеть со стороны как смотрится женщина, ведущая аналогичный поиск.

Сатья Дас утверждает, что девушка в отношениях обязана быть "пассивной", так как активный дамский интерес провоцирует пассивный интерес мужчины. Активничать ей стоит на работе или в спорте, а заниматься поиском лучше всего лисичек или белых трюфелей. Доноров, инструкторов по вождению или модных в этом году платьев-пальто. Искать можно центр круга, координаты вектора, вершину параболы, любимое дело, инвестора для проекта и звезду Сириус. Суффикс в слове, нефтяные месторождения и алмазы. Утерянный чемодан и бивни мамонта. А вот мужчину - не стоит. И пора оставить в покое сайты знакомств, абонемент в "5 элемент" лишь с целью встречи с качком и пропуск "вольного слушателя" в Верховную Раду для знакомства с депутатом. Ужины в ресторане "Велюр", подрывающие бюджет. Шутка ли, паста с лобстером обойдется в сто баксов.

Поиск – прерогатива мужчины. Он рано или поздно придет сам. Своими ногами или колесами. Со своей инициативой и подвигами. Со своими чувствами, намерениями и обручальным кольцом.

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