Всем привет, предлагаю вашему вниманию почитать эту любопытную статью, опытные наверняка быстро раскусят такой тип женщин, но все равно подискутировать можно! В общем так - 2 года назад в 2016 году я первый раз в жизни столкнулся с очень странным поведением РСП, познакомился на сайте с одной такой, о чем речь дальше и пойдет, но все равно поведение такой в голове немного не укладывается.

Ей было 33 года тогда в 2016, у нее есть дочь 10 лет, живет с мамой и дочкой, самостоятельная, работает, вкусно очень готовит,добрая ,милая, внешность симпатичная, фигуристая, воспитание как она подчеркивала всегда очень строгое, отец с Кавказа, о причинах разводах говорила лишь, что муж типа пил, курил, бил, мне тогда было 28 лет, в делах и жизни все в порядке, просто знакомился для общения и секса со всеми.

Мы виделись 1-2 раза в неделю, все было отлично, хорошее душевное общение, гуляли, кино и все такое, не тянула никогда денег из меня, не выпрашивала подарков, никаких мозговыносов, не спрашивала даже кем работаю и почти не рассказывала о себе, всегда такая послушная и прочее, кто-то скажет демоверсия, да я тоже так думал, но сейчас мнение чуть изменилось потому что поведение ее реально странное.

В чем это проявляется - может без объяснений причин просто пропасть, на неделю, месяц и потом как ни в чем не бывало объявиться, я естественно после 2-3 таких фокусов сразу забил на все это дело и уже активно общался и встречался с другими ОЖП, но думаю, она же плохого ничего мне не сделала, посылать смысла нету, можно так и год и два-три-десять общаться параллельно и периодически видеться.

Мы общаемся иногда до сих пор, почти 2 года прошло, она никогда не хамит, не устраивает манипуляций, но и интереса живого нету тоже, не спрашивает никогда как у меня дела, чем занимаюсь, такое ощущение, что общаюсь с роботом, сообщения односложные, просто не пойму - ей-то какой смысл со мной изредка видеться, чтобы погулять по парку или заняться сексом? Наверняка, там есть еще куча мужиков с более выгодными предложениям, чем просто погулять по парку, поэтому странно, вариант для здоровья если только, но вряд ли, мы сейчас редко видимся же, не думаю, что ей хочется раз в месяц или реже. Пытался, конечно несколько раз поговорить - спрашиваю прямо - говорит, никого нет уже очень давно, понятно дело, что врет, месяцами симпатичные фигуристые ОЖП не могут оставаться без внимания, а если не врет, то тогда почему не хочет нормальных встреч, а не вот таких вот даже не знаю какое слово подобрать "случек". Предлагаю , типа давай увидимся переспим, тоже как робот соглашается, без всяких там - типа, я тебе что шлюха, я не такая и т.д., что тоже странно, так покорно никто практически не соглашается без уламываний, но с другой стороны, если ей самому не звонить и не писать, она может сама тоже полгода-год не писать первая, хотя увидеться всегда соглашается. Мы ни разу не ссорились за 2 года, но какой-то искры тоже нет уже, хотя в сексе очень даже страстная и не притворяется..... Один раз даже даже пробовал ее на конфликт вызвать , но не повелась абсолютно и это меня тоже насторожило, пробовал пару раз обозвать, чтобы хоть какие-то эмоции вызвать - ноль реакции!! Такое ощущение бывает, что ей на лоб плюнь, не заметит! Медицинских заболеваний вроде нету, но точно не могу проверить. Играет? Так мне в принципе по фиг, есть она или нет, других ОЖП полно было всегда, никогда за ней не бегал и не буду бегать))

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Был у нее дома, никаких посторонних вещей, что живет с ОМП, тоже не наблюдается. С дочкой и мамой ее знакомы, в хороших отношениях, они постоянно спрашивают про меня. Короче очень странный человек она, сразу говорю - мы с ней не в отношениях и не были в них никогда, просто общение и секс, но хочу послушать ваших комментариев на этот счет.

Что это за человек такой? Почему так странно безразлично ведет себя уже долгое время? Что она вообще хочет от меня ,а если ничего не хочет, то зачем продолжает изредка общаться и спать? Почему до сих пор ее никто не прибрал к рукам, если она вся такая классная или по крайней мере кажется таковой? Давай вместе разберемся.

И ребята там реально разбираются. Гадают. Напрягаются. Головки трещат.

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Мужская логика, она такая: искал секс и общение, нашел секс и общение, остался крайне недоволен. Почему только секс и общение дали? И больше ничего?!

А в чем проблема? А в том, что дама себя ведет так, как хотел бы себя вести сам этот мужчинка. Это его роль была, понимаешь.

Ей полагается гореть, страдать, гадать месяцами, куда же он пропал, женился ли или легкие смертельно простудил. Она непременно должна нервничать и хотеть замуж.

Тогда ему будет интересно.

А тут женщина все понимает, судя по приведенной информации. Иллюзий не строит, превращения чудовища в прекрасного принца не ожидает. Зря, конечно, вообще время на такой мусор тратит, но зато троллинг знатный выходит.

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Денег не просит, мозг не выносит, про работу не спрашивает. Благодать же! Не звонит по ночам, не мешает пить с друзьями, не гоняет от других баб.

Все же хорошо. Он сам считает, что она его недостойна и ничего серьезного у них и быть-то не может. А тут всегда бесплатный секс по первому запросу. Сказка!

Но мужик катастрофически не доволен. На самом деле он бы очень хотел и ревности, и выяснений, и просьб. Он бы хотел, чтобы от него что-то хотели. А он бы мог мучить и не давать. Потом что-то туманно обещать, многозначительно темнить, таинственно намекать, а в самый последний момент откатываться на начальные позиции и обнуляться. Он бы желал, чтобы каждую его фразу разгадывали, как китайский иероглиф. Он бы хотел почувствовать себя великим и могущественным кукловодом. Целым Карабасом-Барабасом в кукольном театре. И стать хоть для кого-то значимым (ну если уж на работе не получилось хоть как-то состояться).

И, заметьте, как всегда: если отношения только про секс, они вообще не про секс.

Секс ему как раз дают без проблем. А он возмущается.

Душу хочет. Этакий Фауст.