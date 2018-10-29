Хорошо, когда женщина есть,

Леди, дама, сеньора, фемина...

Вы первые начали, именно вы, обладатели пухлых губок, томных взглядов и жеманных жестов, именно вы первыми классифицировали самцов, разделив нас, добытчиков свежего мяса и ловцов дорады, на мачоподобных, работоозабоченных, гопников и продвинутых юзеров чужих денег, на скучных интеллектуалов и бездушных весельчаков-модников, на обладателей золотых карт и годовых проездных на все виды, на уверенных в завтрашнем дне и вечно сомневающихся ботанов, вообщем, с того дня, мы все подверглись категорийному менеджменту, теперь мы описаны, занесены в реестр и подвергаемся анализу для более полного изучения нашего вида...

А вот и ответ Чемберлену, легкий выпад шпаги, первая попытка представить на свет божий типологию дам, сделанную не авторами слегка глянцевых журналов и не выдающимися психологами (100 евро в час), не стилистами, так и не прошедшими стажировку в большом доме на Грушевского, и не ярыми сторонниками феминизма в отдельно взятом государстве, а просто мужчиной, с некоторым весьма неоднозначным жизненным опытом.

Итак, Господа Присяжные Заседатели, пожалуй, начнем.

1. Женщина — Раечка, Раиса, Раиса Карловна. Женщина с шикарным бухгалтерским прошлым и не менее светлым управленческим будущим. Женщина настолько холодно-деловая, что даже наличие ярких красок на купальнике (только не раздельном — годы уж не те) во время легкого колорирования на Лазурном берегу не спасает ее от Madame, je vous en prie, а ей так бы хотелось стряхнуть с себя годков эдак 5, и вместо мандата от одной весьма влиятельной в прошлом партии, получить хотя бы процентов 10 провожающих взглядов и процентов 15 легкого свиста вслед...

И если уж не на родных просторах, так хотя бы за границей... А то все Мадам и Мадам, хотя прошлый ее супруг был с треском выгнан, а его состояние весьма удачно разделено, согласно действующему законодательству. От Карловны, могу ли я вас так называть, млеют, в Шанелях и Вьитонах, она верный последователь классики, традиционных мохнатых костюмов и юбок до колена, шпильки с острым носом, массивных хомутов и вечерних ароматов, настолько тяжелых, что в сессионной зале она моментально набирает простое конституционное большинство.

2. Женщина — Валерия, госпожа Валерия, а как вас по отчеству? — не надо, у нас не принято. Сделала сама себя, self-made, добилась всего сама, от престижного образования до выбора спутника жизни, свернула горы, оставив далеко позади коллег-мужчин, перевернув с ног на голову представление о деловой женщине.

Все расписано по секундам, встречи, только деловые, ланчи, только бизнес, машина? - только бизнес класса, отдыхает между встречами, расслабляется. меняя начальников управлений местами и жонглируя персоналом, идет вперед, разбрасывая слабых по углам — не жалости, не сострадания.

Одевается быстро, шопинг несет обязательный характер и воспринимается лишь как необходимое средство для достижения цели и произведения необходимого впечатления, такое чувство, что по магазинам, а это бывает весьма редко, она ходит со своим PR-менеджером.

3. Женщина — Оксана, пани Оксана, Оксаночка. В ее доме рушники, над входом оберег, карпатские мольфары с ней на связи. Книги только на украинском или, в крайнем случае, если и на иностранном языке, но только украинских авторов, если в городе премьера, митинг, саммит, открытие ресторана, патриотическое мероприятие, то ее можно узнать по новой вышиванке исключительно украинского дизайнера, она в первом ряду на неделе мод, ее мнением интересуется девушка в шляпке. Минимум косметики, максимум фольклора.

Ее любят и уважают за постоянство — так как нет ничего более постоянного, чем любовь к Родине. И она сама Родина. И хотя сумка Прада несколько не вяжется с общим карпатским луком, но на это уже давно никто не обращает внимание — ведь Оксана отчиталась по всем своим доходам одной из первых. Женщина — пример, женщина — борьба, женщина — справедливость. Их уважают, но целуют только в щечки.

4. Женщина — Малышка, Дюймовочка, Крошка или Малая, это уж кому как нравится. Ходячая мечта мужчины, обремененного нетрудовыми доходами, платье — резинка, словарный запас — резинка, шпилька только от Лобутена, а что бывают другие? (замешательство), работа для некрасивых (цитата), квартира — уже есть, машина? - а как же, и только Кайен, Малышка любима и отвечает всем взаимностью, всем-всем, взаимность = стоимость подарка.

Хотя где-то в глубине души она все еще ждет принца, но чаще всего попадаются заезженные жеребцы с большим багажом житейских проблем, вызванными "негараздами" с бизнесом, партнерами, семьей и приближающейся пенсией. Она - "спутница", всегда проходит в светской хронике как сопровождающее лицо, но она довольствуется тем, что есть, хорошо памятуя о том, как и почему она оказалась в этом городе.

5. Женщина — Александра-Александра. Женщина с твердым как сталь мужским характером, ведь родители хотели мальчика, женщина — брюки и белая мужская рубашка навыпуск, женщина — короткая модная стрижка, женщина — партнер, женщина - борьба, сигареты и рафтинг, пауер лифтинг и шотландский вислоухий кот (скажем решительное нет микро собачкам), женщина — профессионал, немного имаджинистка, немного революционерка, местами пламенная, отдыхает топлесс, в телефонной книжке равное количество мужчин и женщин. Ах, Саша, оденьте платье и перестаньте смеяться над Монстрами шоппинга, там судьей был я.

Как бы я не пытался систематизировать, классифицировать, свести к общему знаменателю, вас, милые, очаровательные женщины, мои попытки блекнут перед вашим обаянием, чем бы вы не занимались в жизни — принимали законы, любили Родину или воспитывали наших детей, помогали нашим военным или носили цветы на Майдан, мы будем с вами, всегда и повсюду, только позовите. Ведь не перевелись еще в Украине рыцари!