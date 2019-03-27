Хорошие сны вгоняют в депрессию: сеть захватил грустный тренд

На сайте Reddit набрал популярность тренд о самых счастливых снах в жизни пользователей и о самых больших разочарованиях, которые они испытывали после пробуждения.

Как сообщает Medialeaks, пост с описанием своего ужасного утра, который пользователь под ником FlipsAhoy01 опубликовал в разделе AskMan, собрал сотни комментариев от людей, понимающих автора.

"Вы когда-нибудь видели такой сон, где все складывалось самым наилучшим образом, но как только вы просыпались, то начинали чувствовать полное уныние, потому что возвращались к обычной жизни? Со мной такое случилось впервые. В сне я встретил удивительную девушку, мы с ней чудно побеседовали, и я пригласил ее на свидание, что ж… Я почти уверен, что могу сейчас впасть в депрессию", — написал юзер FlipsAhoy01.

Фото: klopdetox.ru

Пользователи сайта в комментариях к посту отметили, что они бы с радостью предпочли не видеть снов вообще или никогда не просыпаться, чем каждый раз чувствовать разочарование после пробуждения. Ведь им часто снятся люди, с которыми они по каким-то причинам не могут поговорить или встретиться.

"Мне приснилось, что я встретил человека, который перестал со мной разговаривать и по которому я очень скучал. Проснулся, чувствуя невероятную радость, но через несколько секунд понял, что все еще в своей комнате... Меня накрыла волна сильной грусти", — отметил пользователь kbblradio.

Фото: blog.7ya.ru

Но нашлись и те, для которых сны — это единственная возможность увидеть умерших родственников, и им хочется полноценно насладиться этим странным общением.

"Я начал ставить по ночам телефон на режим "Без звука", потому что меня постоянно кто-нибудь будил, когда мне снилась бабушка", — добавил пользователь KaLeXat.

Фото: Optim1stka.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы несколько способов вылечить депрессию самому.

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