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4 июня • обновлено в 17:53
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"Холостячка" Ксения Мишина раскрыла секреты красоты и стройности

1.1т
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Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", раскрыла свои секреты красоты и стройной фигуры.

Так, подробностями она поделилась в интервью изданию Cosmopolitan. По словам Мишиной, у нее есть несколько правил по уходу за собой, которые помогают ей всегда выглядеть роскошно.

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась секретами красоты

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась секретами красоты

Фото: instagram/misha.k.ua

Правила красоты Ксении Мишиной

  • Свой день Ксения начинает со стакана теплой воды и в течение дня выпивает 1,5-2 литра. Она отметила, что это помогает ей улучшить самочувствие и внешний вид;

  • После утреннего умывания актриса использует тоник и наносит увлажняющие крема на тело и на лицо;

  • По возможности ходит к косметологу на процедуры чистки, пилинги и увлажнения;

  • В свободное от работы время Ксения старается не пользоваться декоративной косметикой и позволяет коже "подышать";

  • Для ухода за волосами актриса использует корейскую косметику.

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Фото: instagram/misha.k.ua

Что касается фигуры, то Мишина поддерживает ее с помощью питания и спорта.

Ксения Мишина поделилась секретом стройной фигуры

Ксения Мишина поделилась секретом стройной фигуры

Фото: instagram/misha.k.ua

"Питание всегда влияет на внешний вид, все начинается изнутри. Мои старания в соблюдении правильного питания часто страдают по причине загруженности в рабочем графике. Но все же основные табу я не нарушаю. Стараюсь употреблять еду в зависимости от сезона и никаких фастфудов... Относительно недавно я поняла, что предпочитаю танцы. Это потрясающий вид спорта, который раскапывает тебя: и внутренне, и внешне. Ну и, конечно, спортзал, хотя я не любитель, но все же для поддержания форм он необходим", – рассказала Мишина.

Ксения Мишина продемонстрировала подтянутую фигуру

Ксения Мишина продемонстрировала подтянутую фигуру

Фото: instagram/misha.k.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ксения Мишина
Место
Украина
Теги
шоу диета Красота
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