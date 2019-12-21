Зимнее солнцестояние 2019: приметы, ритуалы и обряды

День зимнего солнцестояния, который проходит каждый год в декабре, считается самым коротким и наиболее энергетическим в году.

Считается, что 21 декабря завершается очередной год по солнечному календарю, а 22 декабря Солнце вновь рождается. Этот день издавна считается сильным периодом, а наши предки верили, что это время подходит для привлечения положительных изменений в жизни. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о приметах, обрядах, а также ритуалах для привлечения удачи в день зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния 2019 Vgorode

Ритуал на удачу

Для выполнения ритуала необходимо еще до заката приготовить стакан с питьевой водой и поставить его рядом с окном. После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом:

"Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет — моя удача прибывать будет. Ночь на убыль — неудачи прочь".

Заговоренную воду следует выпить сразу же после ритуала.

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Ритуал с огнем

Известно, что огонь — важный атрибут солнцестояния. Если у вас нет печи или камина, возьмите свечи (предпочтительно красного, оранжевого или других огненных оттенков) и, зажигая огонь, проговорите:

"Огонь горит — семью от бед хранит, пламя играет — зло прогоняет".

Обратите внимание, что ритуал необходимо проводить на рассвете.

AstroGuide

Обряд на избавление от проблем

Еще один обряд с огнем, который поможет избавиться от проблем в жизни. Правда, его стоит выполнять не на рассвете, а после захода солнца в уединении.

Так, необходимо зажечь свечу и, глядя на нее, подумать о проблемах, от которых хотите избавиться. Затем проговорите:

"Огнем тьму прогоняю, от гнета себя избавляю. Ночь пройдет — мои проблемы с собой унесет. Как день прибавится, так и жизнь моя счастьем наполнится. Быть этому".

После этого поставьте свечу в безопасное место, чтобы она еще некоторое время горела. Перед сном погасите огонь и произнесите:

"Все, что пожелал(а), в жизнь воплотится".

advaitaworld.com

Обряд для финансового благополучия

Для того, чтобы привлечь финансовую удачу в свою жизнь, возьмите несколько монет или купюр любым номиналом и зеркало. После заката положите деньги перед зеркалом и, вглядываясь в их отражение, произнесите:

"Как зеркало деньги увеличивает, так и у меня их больше станет. Как день на возрастание пойдет, так и прибыль расти будет. Солнце взойдет — мою просьбу исполнит. Ключ — замок — язык. Аминь".

s-zametki.ru

Приметы в день зимнего солнцестояния

Иней на земле или деревьях – в новом году можно ожидать хорошего урожая зерновых.

Сильный ветер — к урожаю яблок и груш.

Дождь — к теплой, но дождливой весне.

Чтобы узнать, какую погоду ждать 31 декабря, замечайте погоду на день зимнего солнцестояния. Какая погода 22, такая же и 31 декабря.

Однако и дни после зимнего солнцестояния тоже важны. Так, погода 25 декабря может сказать о погоде всей зимы: если будет мороз – тепла стоит ждать не скоро, а мороз 29 декабря – такая погода задержится до Крещения.

bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на 2020 год, а также подготовил лунный календарь на декабрь.

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