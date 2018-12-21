Зимнее солнцестояние 2018: что можно и чего нельзя делать в этот день

В 2018 году на субботу, 22 декабря, приходится день зимнего солнцестояния. Это время, когда угол наклона Земли к Солнцу минимальный, поэтому в наших краях наступает самый короткий день в году.
В старину день зимнего солнцестояния считался магическим и наши предки совершали различные ритуалы, чтобы привлечь удачу и отпугнуть злых духов.
Фото: Rsute.ru
Что нужно сделать в этот день:
Во-первых, проведите генеральную уборку и выбросьте все ненужные вещи, чтобы впустить больше чистой энергии в вашу жизнь. Также, помимо материальной уборки, не забудьте очистить свою голову от грязных и тяжелых мыслей. Это прекрасное время для медитации или молитвы.
День зимнего солнцестояния — магический день, поэтому загадайте желание, и оно обязательно исполнится.
Фото: WordYou.ru
Также 21 декабря на закате солнца проведите ритуал: напишите на бумаге все плохое, что с вами произошло, что вас тревожит и угнетает и сожгите. Кроме того, на День зимнего солнцестояния обычно гадают. Поэтому можно связаться с другим миром и узнать свою судьбу.
Чего нельзя делать:
День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу семьи, поэтому нельзя оставаться в одиночестве. Иначе весь следующий год будете чувствовать себя никому не нужными.
Фото: ugra-news.ru
Также плохой приметой считается оставлять дела незаконченными до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.
Кроме того, не нужно ввязываться в споры и конфликты. В этот день нужно постараться вести себя максимально спокойно и сдержанно. Иначе рискуете тем, что тьма, которая наступит в ночь на 22 декабря поглотит вашу энергию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ночь на 28 июля украинцы смогли увидеть лунное затмение, которое стало самым длинным в XXI веке. Фаза полного затмения продлилась 1 час и 43 минуты.