Живая или искусственная: как выбрать елку на Новый год

К Новому, 2021 году государственные лесные хозяйства Украины планируют продать более 500 тысяч елок. При этом часто можно услышать разговоры о том, что вырубка деревьев вредит природе и что лучшим вариантом является приобретение искусственной ели.

О том, правда ли это и как правильно выбрать новогоднюю елку, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Живая или искусственная

Сторонники искусственных елок утверждают, что вырубка живых деревьев к Новому году вредит природе. Однако, как сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины, большинство новогодних деревьев выращиваются на специальных плантациях, где весной высадят новые саженцы.

Что касается экологичности искусственной елки, в процессе производства она выделяет 40 кг углекислого газа в атмосферу, что в 10 раз больше, чем живое дерево, которое сжигают. Чтобы компенсировать ущерб, искусственную ель необходимо использовать не менее 10 лет, пишет "Громадське", ссылаясь на данные организации Carbon Trust.

Прослужить столько искусственная елка может – при правильном хранении. Держать ее нужно в упаковке, подальше от прямых солнечных лучей, не подвергая нагреванию до 40 градусов и тщательно высушивая после мытья.

Чтобы компенсировать ущерб экологии, искусственную ель необходимо использовать не менее 10 лет Pixabay

Как выбрать живую елку

С 10 декабря в Украине заработали елочные базары. Приобрести живую ель также можно на специальных ярмарках, в питомниках, лесхозах или даже в интернете. Средняя цена деревца составляет 75 гривен, сообщили в Гослесхозагентстве.

Законно срубленные деревья должны иметь этикетку со штрих-кодом, который можно проверить по базе на сайтах open.ukrforest.com и yalynka.info.

Выбирая живую елку, следует обратить внимание на ее внешний вид и запах. Так, у свежего и не обмороженного дерева достаточно сильный аромат, крепкие, гибкие ветки и маслянистые иголки ярко-зеленого цвета. Если запах отсутствует, иголки сухие или пожелтевшие, а ветки легко обламываются, – такое дерево в скором времени осыплется.

Выбирая живую елку, следует обратить внимание на ее внешний вид и запах Pixabay

Как выбрать искусственную елку

Выбирать искусственную елку следует не менее тщательно. В первую очередь стоит попросить продавца предъявить сертификат качества сырья, из которого изготовлено изделие. Если цена на ель подозрительно низкая, высока вероятность, что ее иглы сделаны из бумаги или из дешевых токсичных материалов.

Также обратите внимание на запах пластика – он не должен быть резким. Качество елки можно проверить, аккуратно подергав ее за иголки или погладив против роста: у качественной елки хвоя не ломается, не деформируется и не осыпается.

Еще один важный момент – пожароопасность. Попросите продавца показать, как елка реагирует на огонь: при подожжении ее иголки должны не гореть, а сразу гаснуть.

У искусственной елки должен иметься сертификат качества сырья Unsplash

Елка в горшке

Живые елки в горшке особенны тем, что после праздников их можно высадить в открытую почву. Однако за таким новогодним деревцем требуется постоянный уход.

Так, его необходимо держать в помещении с температурой воздуха не выше +20 градусов; поливать, сбрызгивать водой или поставить рядом увлажнитель воздуха. Если елка пустила новые ветки, ее нужно сразу вынести в прохладное помещение.

Елку из горшка после праздников можно высадить в открытую почву Unsplash

Как утилизировать елку

Пока живая ель растет, она поглощает углекислый газ и помогает снизить загрязненность атмосферы. Но если дерево высотой до двух метров отправить на свалку, оно выбросит 16 килограммов парниковых газов – это идентично 160-километровому путешествию на автомобиле.

Поэтому живую елку после праздников рекомендуется сдать на утилизацию: в пунктах переработки из нее сделают компост или используют в других полезных целях. Также дерево можно сжечь или превратить в щепу – это на 80% уменьшит выброс углерода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с главной елки страны сняли сказочную шляпу, которую люди прозвали "колдовской". Вскоре новогоднее дерево должна украсить восьмиугольная рождественская звезда.