Жевательной резинке – 172 года: история создания и неожиданные факты

23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. Так, в этот день 172 года назад американец Джон Кертис произвел это кулинарное изделие у себя дома.

OBOZREVATEL специально для своих читателей рассказывает историю популярности жвачки и публикует неожиданные факты о ней.

История жевательной резинки

В 1848 году американец Джон Кертис наладил коммерческое производство жевательной резинки из сосновой смолы с ароматизаторами на основе парафина.

Первые жвачки носили названия "Белая гора", "Сливки с сахаром", "Лакричник Лулу", "Четыре в руки", "Американский флаг", "Сосновая магистраль", "Сосна янки" и с 1850-х годов разрезались на кубики. Они продавались в бумажных обертках по цене один цент за две штуки.

К 1860-м годам производство Кертиса, которым он занимался в паре с братом, расширилось, но так и не вышло за пределы штата Мэн: вероятно, покупателей отпугивали не слишком привлекательный внешний вид и плохая очистка (в жвачке попадались даже сосновые иголки). А начало Гражданской войны и вовсе вынудило свернуть производство.

В 1869 году известный фотограф из Нью-Йорка Томас Адамс подарил новую жизнь жевательной резинке, наладив ее выпуск на основе каучука. В 1871 году он занялся серийным производством, запатентовав машину для ее автоматического производства.

Также Адамс улучшил вкус изделия экстрактом лакричника. Его жевательная резинка продавалась в ярких разноцветных фантиках в нескольких магазинах.

В 1891 году компании Wrigley удается быстро потеснить на рынке фабрику Адамса. А уже в 1893 году там начинают выпускать мятную жевательную резинку Spearmint и фруктовую Juicy Fruit.

Неожиданные факты о жевательной резинке

Самая древняя жвачка датируется VII-II веками до нашей эры: она была найдена при раскопках в Северной Европе и представляла собой куски смолы с отпечатками человеческих зубов.

Жители Древней Греции жевали смолу дерева мастика. А индейцы использовали застывший сок дерева саподилла или смолу хвойных деревьев для очищения зубов и свежего дыхания. Эту привычку у них позаимствовали белые поселенцы из Европы, создавшие жвачку из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

Идеальную формулу жевательной резинки придумал в начале ХХ века бухгалтер Уолтер Димер: 20% из каучука, 60% сахара, 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизатора. Благодаря этой формуле появились пузыри, которые раньше нельзя было надувать из-за неэластичности массы.

Основа современной жвачки состоит из преимущественно синтетических полимеров, иногда к ним добавляют компоненты из сока дерева Саподилла или из живицы хвойных деревьев. Ранее жевательная резинка производилась на основе натурального каучука, но это сложный и дорогой процесс – сейчас так практически никто не делает.

Жевательная резинка может быть полезной. Доказано: люди, которые жуют, становятся более расслабленными. Жвачка расслабляет мышцы и снимает нервное напряжение.

Жевание жвачки сжигает 11 калорий в час. Ученые посчитали, если жевать жвачку в течение часа ежедневно, за год можно похудеть на 5 килограммов.

В мире насчитывается около 115 компаний в 30 разных странах, производящих жевательную резинку. Годовое потребление продукта – более 100 тысяч тонн. Доход от него оценивается в 19 триллионов долларов.

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