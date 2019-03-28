Жди несчастья: приметы и праздники 28 марта 2019-го

28 марта 2019 года отмечается несколько памятных дат и праздников. Так, в этот день в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан и родился Рафаэль.

Приметы 28 марта не советуют активно заглядывать в зеркало, а также следить за птицами, поскольку чириканье воробьев может предвещать погоду. OBOZREVATEL предлагает узнать, что значит этот день для истории.

Приметы 28 марта

Воробьи чирикают — ясная погода наступит;

Прилетели чайки — жди ледохода и теплой погоды;

Чайки в воде купаются — будет дождь;

Яркий закат — скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми;

Если голова чешется — жди мелких неприятностей;

В этот день нельзя голову мыть — иначе разлука с родственниками предстоит;

Увидеть ночью 28 марта ангела во сне — хороший знак и признак долголетия.

Гороскоп на 28 марта

Четверг станет для многих знаков Зодиака настоящим испытанием. Львам и Девам следует хорошо отдохнуть, а Ракам и Рыбам провести время с близкими людьми.

Именины 28 марта

Александр, Алексей, Михаил.

Родились 28 марта

1483 — Рафаэль, итальянский художник и архитектор.

1970 — Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист.

1986 — Леди Гага, американская певица, обладательница шести премий "Грэмми" и премии "Оскар".

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