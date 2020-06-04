Зеленые святки 2020: опасные приметы на 4 июня

За три дня до Троицы отмечается народный праздник Семик, или Русалчин Великдень, Троица умерших, Зеленые святки. В 2020 году этот день выпадает на 4 июня.

У наших предков он считался главным рубежом между весной и летом, в это время проводили разные ритуалы прощания с весной, приветствовали лето и начало летних полевых работ. Также поминали умерших не своей смертью: тех, кто закончил земной путь внезапно или от руки убийцы. Подробнее о празднике, его истории, традициях и приметах расскажет OBOZREVATEL.

Семик, или Русалчин Великдень, Троица умерших, Зеленые святки, в 2020 году отмечается 4 июня culture.ru

Семик: история праздника

Семик отмечается за три дня до Троицы и представляет собой незримый рубеж между весной и летом. До принятия христианства на Руси это праздник считался одним из главных дней в году, к нему готовились заранее. С приходом православия Семик не прекратили праздновать: ведь одним из главных обычаев этого дня было поминание умерших.

Так, в Русалчин Великдень поминали родителей, а также "заложных покойников", умерших не своей смертью: утопленников, самоубийц, некрещеных, нераскаявшихся грешников, пьяниц, ведьм и колдунов. По поверью, их души застревали между мирами и становились слугами нечистой силы.

Более того, Семик является уникальным поминальным днем, когда можно заказать панихиду об умерших не своей смертью и тех, кого по тем или иным причинам не отпевали при захоронении.

Семик до принятия христианства считался одним из главных дней в году Pixabay

Традиции в Зеленые святки

В Зеленые святки приняты были разнообразные обряды и песни, посвященные посевам и плодородию. Домой приносили ветки березы и первые цветы, которые засушивали и хранили в укромном месте весь год.

Из собранных в Семик листьев деревьев плели венки, клали их в горшки, в которые высаживали рассаду капусты: считалось, что троицкие растения наделены магическими свойствами.

Также в этот день ходили на кладбища, чтобы украсить могилы предков веточками березы и устроить поминальное угощенье.

Завершали Зеленые святки обрядом прощания с весной, который мог проводиться с чучелом из соломы: его закапывали в землю, сжигали на костре или бросали в реку.

Традиции в Зеленые святки были связаны с обрядами, посвященными земле и природе Pixabay

Приметы на 4 июня

Если посеять в Семик ячмень, он даст хороший урожай.

Сильная утренняя роса 4 июня – к хорошему урожаю хлеба и изобилию диких ягод.

Громко квакающие лягушки или веселый щебет птиц 4 июня – к хорошей погоде без дождей.

Много пауков и оводов 4 июня – к хорошему урожаю огурцов.

Что нельзя делать в Зеленые святки

В Семик по примете лучше отказаться от любой домашней работы, особенно той, что связана с водой. Нельзя мыть, стирать, полоскать, купаться, лучше вообще держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.

Нельзя шить.

Не рекомендуется начинать большую работу.

Нельзя в одиночестве ходить в лес на Зеленые святки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать на Троицу в 2020 году: главные советы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!