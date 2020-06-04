Зеленые святки 2020: опасные приметы на 4 июня

За три дня до Троицы отмечается народный праздник Семик, или Русалчин Великдень, Троица умерших, Зеленые святки. В 2020 году этот день выпадает на 4 июня.
У наших предков он считался главным рубежом между весной и летом, в это время проводили разные ритуалы прощания с весной, приветствовали лето и начало летних полевых работ. Также поминали умерших не своей смертью: тех, кто закончил земной путь внезапно или от руки убийцы. Подробнее о празднике, его истории, традициях и приметах расскажет OBOZREVATEL.
Семик, или Русалчин Великдень, Троица умерших, Зеленые святки, в 2020 году отмечается 4 июня
culture.ru
Семик: история праздника
Семик отмечается за три дня до Троицы и представляет собой незримый рубеж между весной и летом. До принятия христианства на Руси это праздник считался одним из главных дней в году, к нему готовились заранее. С приходом православия Семик не прекратили праздновать: ведь одним из главных обычаев этого дня было поминание умерших.
Так, в Русалчин Великдень поминали родителей, а также "заложных покойников", умерших не своей смертью: утопленников, самоубийц, некрещеных, нераскаявшихся грешников, пьяниц, ведьм и колдунов. По поверью, их души застревали между мирами и становились слугами нечистой силы.
Более того, Семик является уникальным поминальным днем, когда можно заказать панихиду об умерших не своей смертью и тех, кого по тем или иным причинам не отпевали при захоронении.
Семик до принятия христианства считался одним из главных дней в году
Pixabay
Традиции в Зеленые святки
В Зеленые святки приняты были разнообразные обряды и песни, посвященные посевам и плодородию. Домой приносили ветки березы и первые цветы, которые засушивали и хранили в укромном месте весь год.
Из собранных в Семик листьев деревьев плели венки, клали их в горшки, в которые высаживали рассаду капусты: считалось, что троицкие растения наделены магическими свойствами.
Также в этот день ходили на кладбища, чтобы украсить могилы предков веточками березы и устроить поминальное угощенье.
Завершали Зеленые святки обрядом прощания с весной, который мог проводиться с чучелом из соломы: его закапывали в землю, сжигали на костре или бросали в реку.
Традиции в Зеленые святки были связаны с обрядами, посвященными земле и природе
Pixabay
Приметы на 4 июня
Если посеять в Семик ячмень, он даст хороший урожай.
Сильная утренняя роса 4 июня – к хорошему урожаю хлеба и изобилию диких ягод.
Громко квакающие лягушки или веселый щебет птиц 4 июня – к хорошей погоде без дождей.
Много пауков и оводов 4 июня – к хорошему урожаю огурцов.
Что нельзя делать в Зеленые святки
В Семик по примете лучше отказаться от любой домашней работы, особенно той, что связана с водой. Нельзя мыть, стирать, полоскать, купаться, лучше вообще держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.
Нельзя шить.
Не рекомендуется начинать большую работу.
Нельзя в одиночестве ходить в лес на Зеленые святки.
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