Заканчивается Великий пост: как питаться после и что нельзя есть перед Пасхой

Православные христиане 18 апреля отмечают Великую субботу – канун Пасхи и последний день Страстной недели, когда заканчивается Великий пост.

Этот день принято посвящать молитвам и очищению сознания перед важнейшим христианским торжеством. Несмотря на то, что Великий пост заканчивается, в канун Пасхи все же существует ряд запретов, которые относятся, в том числе и к пище.

OBOZREVATEL рассказывает, что нельзя делать в последний день Великого поста и как правильно выйти из него.

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В Страстную субботу вспоминают о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа. В этот день запрещены физический труд, охота и рыбалка, физическая близость. Также церковь рекомендует воздержаться от пищи, которая проходила термическую обработку. Нельзя употреблять алкоголь.

В ночь с субботы на воскресенье христианам разрешается разговеться, но это не значит, что нужно сразу "налегать" на тяжелые мясные блюда, сладости и спиртное.

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В субботу перед Пасхой рекомендуется есть растительную пищу без применения масла в процессе готовки. Также полезными будут крупы. Блюда должны быть максимально легкими, но при этом питательными. Нужно есть много клетчатки, чтобы подготовить организм к праздничному застолью.

После заката солнца есть не рекомендуется вообще – можно пить только воду и травяные чаи. После заката начинается всенощная праздничная служба в церквях, и следующий прием пищи должен быть уже после ее окончания.

Народные приметы

Первый прием пищи после поста должен быть скромным, хоть и может включать в себя мясные и молочные блюда, немного вина. Несмотря на богатые праздничные застолья в Пасху, не стоит переедать, особенно есть много жирной и тяжелой пищи. Также не стоит есть много яиц, хоть они и являются одним из основных символов праздника.

Чтобы избежать проблем с желудком и кишечником, в пасхальное воскресенье откажитесь от большого количества разнообразной еды. Не соединяйте в одной тарелке продукты, не миксуйте салаты и ограничивайтесь одним блюдом за один прием. Тщательно пережевывайте пищу и много двигайтесь после каждого ее приема.

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