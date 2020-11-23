Заговенье на Рождественский пост: как отмечается, что можно и что нельзя есть

В четверг, 26 ноября, православные христиане отмечают Заговенье на Рождественский пост, который приходится на период с 28 ноября по 6 января.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть этого дня и каких традиций придерживаются верующие.

Что такое Заговенье на Рождественский пост

Заговенье – это последний день перед началом многодневного поста. В этот день еще позволяется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко и блюда из них.

Заговенье – последний день перед началом многодневного поста Pixabay

Когда Заговенье на Рождественский пост в 2020 году

Обычно Заговенье на Рождественский пост приходится на 27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа. Однако в 2020 году Филиппов день выпадает на пятницу (однодневный пост), поэтому Заговенье перемещается на 26 ноября.

Что можно есть на Заговенье

В день Заговенья на Рождественский пост ограничений в еде нет. Разрешаются к употреблению блюда из молока, яиц, сливочного масла, мяса или рыбы.

В день Заговенья на Рождественский пост ограничений в еде нет Pixabay

Традиции на Заговенье

В старину на Заговенье не работали, устраивали различные развлечения и старались наесться досыта перед длительным постом.

В этот день обычно гуляли последние свадьбы, поскольку в Рождественский пост их не играют.

Остатки скоромной пищи после ужина незамужние девушки прятали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.

Также пищу выносили во двор для духов, которые, по поверью, охраняют домашних животных.

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