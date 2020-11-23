Заговенье на Рождественский пост: как отмечается, что можно и что нельзя есть

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,0 т.
Заговенье на Рождественский пост в 2020 году выпадает на 26 ноября

В четверг, 26 ноября, православные христиане отмечают Заговенье на Рождественский пост, который приходится на период с 28 ноября по 6 января.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть этого дня и каких традиций придерживаются верующие.

Что такое Заговенье на Рождественский пост

Заговенье – это последний день перед началом многодневного поста. В этот день еще позволяется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко и блюда из них.

Заговенье – последний день перед началом многодневного поста
Когда Заговенье на Рождественский пост в 2020 году

Обычно Заговенье на Рождественский пост приходится на 27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа. Однако в 2020 году Филиппов день выпадает на пятницу (однодневный пост), поэтому Заговенье перемещается на 26 ноября.

Что можно есть на Заговенье

В день Заговенья на Рождественский пост ограничений в еде нет. Разрешаются к употреблению блюда из молока, яиц, сливочного масла, мяса или рыбы.

В день Заговенья на Рождественский пост ограничений в еде нет
Традиции на Заговенье

  • В старину на Заговенье не работали, устраивали различные развлечения и старались наесться досыта перед длительным постом.

  • В этот день обычно гуляли последние свадьбы, поскольку в Рождественский пост их не играют.

  • Остатки скоромной пищи после ужина незамужние девушки прятали под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.

  • Также пищу выносили во двор для духов, которые, по поверью, охраняют домашних животных.

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