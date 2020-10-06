Зачатие Иоанна Предтечи: молитва в праздник и что нельзя делать

Во вторник, 6 октября, православные отмечают Зачатие Иоанна Предтечи – праздник, установленный в честь зачатия пророка Иоанна Крестителя, одного из самых почитаемых святых.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, истории этого дня, а также о том, что у верующих не принято делать в праздник.

Зачатие Иоанна Предтечи: история

Празднование зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна известно с V века. Праздник зародился в Константинополе и был посвящен библейскому событию – зачатию Иоанна Крестителя в семье праведных Захарии и Елисаветы.

Так, священник и его супруга долго были бездетны, что считалось позором среди евреев, и молились Богу с просьбой о ребенке. Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что у них с женой будет сын и что он будет велик перед Богом, а его миссией будет "представить Господу народ приготовленный".

Зачатие Иоанна Предтечи. Икона, XV век Wikipedia

Традиции праздника

Издавна на Зачатие Иоанна Предтечи было принято готовиться к долгой зиме, хорошо протапливать дом и утеплять его, наводить порядок. Хозяйки в праздник пекли картофельные лепешки.

Приметы на 6 октября

На Предтечи прижимайся к печи.

Белый огонь в печи – к оттепели, красный – к морозу.

Черная бузина и калина поспели не по поре – к холодной и лютой зиме.

Зачатие Иоанна Предтечи – праздник, установленный в честь зачатия пророка Иоанна Крестителя Pinterest

Что нельзя делать на Зачатие Иоанна Предтечи

Сквернословить.

Желать кому-либо зла.

Завидовать – по поверью, весь негатив вернется сторицей.

Жаловаться, считать свои неудачи: как считается, сколько припомнишь, столько и вернется.

Употреблять алкоголь.

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Молитва в праздник Зачатия Иоанна Предтечи

Тропарь пророку Иоанну Предтече, глас 4

Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть хотяй родитися.

Кондак пророку Иоанну Предтече, глас 1

Веселится светло Захария великий со всеславною Елисаветию сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу, его же Архангел благовести, радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.

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