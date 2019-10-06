Зачатие Иоанна Предтечи 2019: история и традиции праздника

6 октября празднуется великий праздник, установленный в церкви, в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с историей и традициями, связанные с этим событием, а также, что принято делать в этот день.

История праздника

Великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн – один из наиболее почитаемых православных святых. С рождением Крестителя связано первое чудо в его жизни.

Святой пророк Захария и праведная Елисавета были родителями Пророка. Отец был священником. Они с женой жили по всем Господним заповедям, соблюдали пост и молились, однако страдали бесплодием, что в давние времена считалось божьим наказанием.

Захария и Елизавета Pinterest

Однажды Захария получил весть от Ангела, что его супруга родит сына, который "будет велик пред Господом". Священник сомневался и был за это наказан немотой. Когда же у Елисаветы родился сын, она и супруг назвали младенца Иоанном. И уверовал священник, и вернулся к нему дар речи.

Слухи о рождении Мессии быстро дошли до царя Ирода, который решил умертвить всех младенцев в Вифлееме, чтобы из пророка не вырос Царь Иудейский. Елисавета услышала о намерениях Ирода и спряталась с ребенком в горах, но долго подвергалась преследованию. Праведница начала молить Господа о спасении, и гора укрыла мать с ребенком от Царя.

Рождение Иоанна Крестителя - икона Журнал "Фома"

Тем временем, Захария проводил служения в Иерусалимском храме, пока воины Ирода выпытывали у него о местонахождении младенца. В результате пророка закололи между жертвенником и алтарем. Елисавета же умерла через 40 дней после мужа, а святой Иоанн находился в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

Традиции праздника, когда отмечают все события, связанные с пророком

Мероприятия в честь памяти Предтечи и Крестителя Иоанна Церковь совершает 7 раз в году: 20 января, 8 марта в високосном году, 7 июня, 7 июля, 11 сентября и 6 октября.

Празднование Зачатия Иоанна Предтечи известно с V века. Праздник имеет константинопольское происхождение и изначально совпадал с днем новолетия, который около 462 года был перенесен с 23 на 1 сентября. На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала и послания к Галатам, 210 зачала. Православным принято ходить в церковь и молиться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически запрещено делать в этот день.

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