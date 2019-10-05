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5 октября • обновлено в 13:21
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Зачатие Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в этот день

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Зачатие Иоанна Предтечи - это праздник в Православной церкви, который установлен в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем). Его отмечают 6 октября.

На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала и послания к Галатам, 210 зачала. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день.

Зачатие Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в этот день

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Зачатие Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

  • Как и в любой другой праздник, в этот день нельзя сквернословить.

  • Заниматься работой тоже не стоит.

  • Нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Еду приправляют растительным маслом.

  • Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами.

  • Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать.

  • Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Зачатие Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в этот день

http://vnews.agency

Как ранее писал OBOZREVATEL, праздник Покров Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) православные христиане традиционно отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник. Третью Пречистую еще называют праздником свадеб, матерей, воинов и прощения.

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