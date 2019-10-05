Зачатие Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в этот день

Зачатие Иоанна Предтечи - это праздник в Православной церкви, который установлен в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем). Его отмечают 6 октября.
На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала и послания к Галатам, 210 зачала. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день.
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Зачатие Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день
Как и в любой другой праздник, в этот день нельзя сквернословить.
Заниматься работой тоже не стоит.
Нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Еду приправляют растительным маслом.
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами.
Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать.
Не стоит злоупотреблять алкоголем.
http://vnews.agency
Как ранее писал OBOZREVATEL, праздник Покров Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) православные христиане традиционно отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник. Третью Пречистую еще называют праздником свадеб, матерей, воинов и прощения.
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