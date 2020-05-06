Юрьев день 2020: красивые поздравления с праздником, открытки и видео

6 мая празднуется Юрьев день. Это народный праздник, который также известен как Юрий Весенний. Церковь в этот день чествует память святого Георгия Победоносца, которого еще называют святым Юрием.
Также 6 мая все, кто носит имена Юрий и Георгий, отмечают свои именины. OBOZREVATEL предлагает читателям лучшие поздравления в Юрьев день: открытки, видео, стихи и прозу.
Юрьев день: поздравления в стихах и прозе
Юрьев день 2020: поздравления
fresh-cards.ru
Пусть Георгий святой принесет
Только счастье, добро и удачу!
Пусть в душе твоей вера живет,
Становись во всех смыслах богаче!
Пожелать хочу море терпения,
Пусть с тобой будут храбрость и сила,
Чтобы каждое в жизни мгновение
Лишь успехи тебе приносило!
***
З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!
***
Поздравления с Днем Юрия
С Днем Георгия святого!
Пусть он вас от бед хранит,
От события плохого
И от всяческих обид.
Вера пусть вам помогает
Жить спокойно и легко.
И Господь оберегает
От ненужного всего!
***
У Юріїв день вітаю вас і від душі бажаю неймовірною витримки і сили волі, мудрості, відваги, хоробрості серця, добрих намірів у житті і щасливої долі.
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Поздравления с Днем святого Георгия Победоносца
otkritkiok.ru
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
Открытки с Днем Юрия
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По материалам: pozdravok.ru.
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