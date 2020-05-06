Юрьев день 2020: красивые поздравления с праздником, открытки и видео

6 мая празднуется Юрьев день. Это народный праздник, который также известен как Юрий Весенний. Церковь в этот день чествует память святого Георгия Победоносца, которого еще называют святым Юрием.

Также 6 мая все, кто носит имена Юрий и Георгий, отмечают свои именины. OBOZREVATEL предлагает читателям лучшие поздравления в Юрьев день: открытки, видео, стихи и прозу.

Юрьев день: поздравления в стихах и прозе

Юрьев день 2020: поздравления fresh-cards.ru

Пусть Георгий святой принесет

Только счастье, добро и удачу!

Пусть в душе твоей вера живет,

Становись во всех смыслах богаче!

Пожелать хочу море терпения,

Пусть с тобой будут храбрость и сила,

Чтобы каждое в жизни мгновение

Лишь успехи тебе приносило!

***

З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!

***

Поздравления с Днем Юрия

С Днем Георгия святого!

Пусть он вас от бед хранит,

От события плохого

И от всяческих обид.

Вера пусть вам помогает

Жить спокойно и легко.

И Господь оберегает

От ненужного всего!

***

У Юріїв день вітаю вас і від душі бажаю неймовірною витримки і сили волі, мудрості, відваги, хоробрості серця, добрих намірів у житті і щасливої долі.

***

Поздравления с Днем святого Георгия Победоносца otkritkiok.ru

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Открытки с Днем Юрия

Юрьев день: картинки и СМС otkritkiok.ru

День святого Юрия: оригинальные поздравления

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Картинки в Юрьев день otkritkiok.ru

С днем Георгия Победоносца 2020: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Юрьев день.

По материалам: pozdravok.ru.

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