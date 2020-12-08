Юрьев день 2020: что нельзя делать на Георгия Победоносца

Анна Паскевич Праздники 16:00, 8.12.2020

В среду, 9 декабря, православная церковь почитает память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе праздник известен под названиями Юрьев день, Юрий Осенний, Юрий Зимний или Егорий Зимний.

Верующие молятся святому Георгию о защите семейного очага и здоровье домашних животных. Издавна считалось, что зима в этот день окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, приметах и суевериях праздника.

История праздника

Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве.

День Георгия Победоносца 9 декабря установил Ярослав Мудрый
Wikipedia

Кто такой Георгий Победоносец

Согласно житию святого, Георгий Победоносец родился в третьем веке в Каппадокии (современная территория Турции). Отец его был воином, а мать владела богатыми имениями. После смерти отца Георгий с матерью переехали в палестинскую Лидду (сейчас Израиль). Юноша поступил на военную службу и вскоре благодаря своему уму, силе и мужеству стал любимцем императора Диоклетиана: он был назначен тысяченачальником.

В 20-летнем возрасте Георгий стал обладателем богатого наследства. Он отправился ко двору, но с началом гонений на христиан раздал имущество бедным и перед Диоклетианом объявил себя христианином. Когда Георгия арестовали и толкали в темницу копьями, одно из них преломилось, словно соломинка. А после одной из пыток явился ангел и все раны святого исцелились.

Георгий Победоносец родился в третьем веке в Каппадокии
chslovo.com

Также его бросали в яму с негашеной известью, перебивали кости, били воловьими жилами, заставляли выпить яд, но всякий раз Георгий Победоносец восставал исцеленным. После всех мучений святой не отрекся от Христа и совершил несколько чудес (воскрешение умершего и оживление павшего вола), чем многих обратил в христианскую веру.

В итоге мученика приговорили к казни. Ночью во сне ему явился Иисус Христос с золотым венцом на голове и поведал, что святого ждет рай. Когда Диоклетиан в последний раз предложил Георгию отречься от Христа, он попросил отнести его в храм Аполлона. Там святой осенил себя и статую языческого бога крестным знамением, от чего бес, обитавший в ней, объявил себя падшим ангелом, а все идолы сокрушились.

Тогда жрецы в ярости стали избивать Георгия, а жена императора, святая Александра Римская, обращенная в христианство случившимся чудом, упала к ногам великомученика и со слезами молила о прощении ее мужа. В гневе Диоклетиан приказал отсечь ей и Георгию головы. Мученическую смерть святой принял с молитвой и спокойной улыбкой.

Традиции в Юрьев день

  • Святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов, храбрецов, земледельцев и волков. Ему молятся о себе и близких, а также от защите домашних животных от волчьей стаи.

  • В старину в Юрьев день крестьяне могли перейти от одного к другому помещику. Отмена этого права в 1649 году стала причиной появления пословицы: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".

  • В народе верили, что начиная с Юрия волки нападают на скот.

  • Считалось, что с 9 декабря зима устанавливает свои права и начинаются настоящие холода.

  • По поверью, в Юрьев день нужно отдать все долги – это сулит достаток и благополучие.

  • Отправляясь в дальний путь, стоит помолиться о счастливом завершении путешествия или заказать в церкви молебен о здравии.

Святому Георгию молятся о защите домашних животных от волчьей стаи
Pixabay

Приметы на 9 декабря

  • Много снега на Юрия – к маю все растает и зарастет травой.

  • Иней – к богатому урожаю.

  • Холодно – зима будет морозной.

  • Ветер с севера – к заморозкам.

  • Волк воет – к похолоданию.

Много снега на Юрия – к маю все растает и зарастет травой
Pixabay

Что нельзя делать в день Георгия Победоносца

  • Ссориться, ругаться, злиться, сквернословить.

  • Охотиться: этим можно навлечь беды на семью.

  • Лежать и бездельничать: святой Георгий благоволит трудолюбивым.

  • Использовать гребни, расчески, ножницы – по поверью, это навредит волосам.

Молитва Григорию Победоносцу

Святому Георгию молятся о поддержке в трудных ситуациях, укреплении в вере, помощи в поисках истинного пути, излечении болезней, а также о хорошем урожае, здоровье скота и защите от стихий.

Молитва святому Григорию Победоносцу

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря 2020 года состоится солнечное затмение. По мнению астрологов, оно может повлиять на судьбу всех жителей Земли.

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