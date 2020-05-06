Юрьев день 2020: что категорически нельзя делать 6 мая

6 мая отмечается народный праздник Юрьев день, или Юрий Весенний. Так, церковь в этот день почитает память святого великомученика Георгия Победоносца, который в народе известен как Юрий.

Издавна считалось, что в Юрьев день весна окончательно вступает в свои права и можно начинать работу в поле, а также выгон скота. Подробнее о празднике, его истории, традициях, запретах и о том, как молиться святому Георгию Победоносцу, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника: кем был Георгий Победоносец

Юрьев день 2020: в этот праздник почитают память святого Георгия Победоносца Pinterest

Святой Георгий жил во 2-3 веках, он родился в семье зажиточных православных христиан в Каппадокии. Георгий был главным начальником императора Диоклетиана, жестокого преследователя христианской веры.

Когда однажды он услышал смертный приговор одному из христиан, то решил сознаться повелителю, что истинным Богом считает лишь Иисуса Христа. Святой раздал все, что у него было, отпустил рабов и слуг и предстал перед императором.

Расстроенный Диоклетиан неоднократно просил Георгия хорошо подумать, но все его уговоры были тщетными. Тогда он приказал подвергнуть Георгия пыткам, которые также не принесли результатов. В 303 году святой был обезглавлен.

В Юрьев день по традиции начинали выгон скота Pixabay

Юрий Весенний: традиции и приметы

Георгий Победоносец в Украине издавна считается защитником всех слабых, невинных в борьбе с несправедливостью, а также покровителем урожая, земледелия, домашнего скота и вообще всех животных.

В Юрьев день говорили, что весна окончательно воцарилась на земле и можно приступать к работе в поле, а также начинать выгон скота.

На Юрия Весеннего особо почитали пастухов, которые считались главными помощниками святого Георгия. Их угощали разными блюдами, одаривали подарками и деньгами. А для того, чтобы призвать дождь в поле, пастуха обливали водой.

Юрий Весенний: в праздник начинали работы в поле Pixabay

В день святого Георгия Победоносца девушки по традиции плели венки на голову – чтобы не болела. Также до рассвета старались умыться росой: считалось, что она в Юрьев день наделена особой силой.

Что нельзя делать в Юрьев день

На Юрия нельзя заниматься шерстью. По примете, лучше даже не смотреть в этот праздник в ее сторону – иначе волки много овец утащат.

Также, по поверью, женщинам в день Георгий Победоносца нельзя расчесываться, стричься, брать в руки гребень для волос или даже смотреть на него – волосы будут слабыми и станут выпадать.

Молитва святому Георгию Победоносцу

"Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

Георгий Победоносец: как молиться святому Pixabay

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