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14 февраля • обновлено в 06:02
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YouTube исполняется 15 лет: топ-15 неизвестных фактов о самом популярном видеохостинге

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Ровно пятнадцать лет назад, 14 февраля 2005 года, был зарегистрирован домен Youtube.com. На сегодняшний день "Ютуб" является самым популярным в мире видеосервисом и держит интернет-монополию в своем сегменте.

В день рождения YouTube OBOZREVATEL собрал пятнадцать малоизвестных интересных фактов об этом ресурсе.

YouTube исполняется 15 лет: топ-15 неизвестных фактов о самом популярном видеохостинге

  • Создатели YouTube Стив Чен, Чад Хердли и Джавед Карим работали в компании Paypal, основателем которой является знаменитый бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

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  • Если бы YouTube был голливудской кинокомпанией, он мог бы выпускать каждую неделю 60 000 новых фильмов благодаря загруженным на сервис материалам.

  • Нужно более 1000 лет, чтобы посмотреть все видео на Youtube

  • Первым в истории видеороликом, опубликованным на YouTube, стал "Я в зоопарке". Он был загружен 23 апреля 2005 года одним из основателей сервиса Джаведом Каримом.

  • Ежедневное количество просмотров видео на YouTube превышает два миллиарда.

  • Канадская суперзвезда Джастин Бибер получил первый крупный контракт со звукозаписывающим лейблом благодаря своим записям, которые его мать выкладывала на YouTube.

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  • Когда YouTube только появился, пользователи рассказывали о нём своим друзьям, которые набирали название сайта по слуху: "utube.com". Это доменное имя было занято компанией Universal Tube & Rollform Equipment. Хотя фирма получила бесплатную рекламу, их сайт постоянно падал из-за количества желающих подключиться к нему.

  • Первый видеоролик, который набрал на YouTube один миллиард просмотров – это клип южнокорейского исполнителя PSY на песню "Gangnam Style". Заветная цифра была достигнута 21 декабря 2012 года.

  • Если вы зальете на YouTube смешное видео и оно станет достаточно популярным, то продюсер шоу "Самое смешное видео Америки" может предложить вам снять видео и подписать с ним эксклюзивный договор в обмен на шанс выиграть $100000.

  • На сервисе YouTube создано более 100 аккаунтов японских кошек, которые обладают партнерским статусом. По информации инсайдеров, уровень дохода у некоторых из этих кошек выше средней зарплаты в Японии.

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  • По некоторым данным, YouTube приносит своим владельцам доход более 20 миллиардов долларов в год, а его рыночная стоимость сейчас составляет более 140 миллиардов долларов.

  • Самым просматриваемым видео на YouTube на данный момент является Despacito, музыкальное клип исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки. На момент написания этого материала, он набрал около 6,6 миллиардов просмотров.

  • Видео, которое получило на YouTube больше всего дислайков в истории, было опубликовано Google. Это ролик YouTube Rewind 2018 года. В 2020 году количество дислайков под этим видео превысило семнадцать миллионов.

  • YouTube поддерживает 75 разных языков. Это означает, что лингвистически сайт доступен 95% населения земного шара.

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  • YouTube является второй наиболее часто используемой поисковой системой в Интернете, уступая только Google.

Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 обучающих Youtube-каналов на украинском.

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Автор
Игорь Никитин
Тег
Youtube
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