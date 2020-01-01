Праздники и памятные даты января: что отмечается

1 января

В первый день 2020 года, кроме празднования Нового года в мире также отмечается Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется Днем всемирных молитв о мире, а также Торжеством Богородицы.

Степан Бандера

1 января родился легендарный украинский политический деятель – Степан Бандера.

Главные праздники января

Ключевые даты января – это Новый год, православное Рождество и Крещение Господне.

Также этом месяце 14 января празднуется Старый Новый год, а 20 января – День автономной республики Крым. 22 же января Украина празднует День соборности.

26 же января свой профессиональный праздник отмечают таможенники всего мира, а 30 января в Украине празднуют День специалиста военно-социального управления ВСУ. 29 января чтут память героев Крут.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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