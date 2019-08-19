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Яблочный Спас: традиции, запреты и приметы праздника

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В понедельник, 19 августа, православные христиане отмечают один из двенадцати главных религиозных праздников – Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас.

Как говорит Евангелие, в этот день Господь преобразился на горе Фавор: лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Так Спаситель показал перед учениками свое истинное предназначение.

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OBOZREVATEL подготовил информацию о традициях, запретах и приметах этого дня.

Яблочный Спас называют днем встречи осени

Яблочный Спас называют днем встречи осени

pmg.ua

Яблочный Спас: традиции праздника

Главный символ праздника – яблоко. Считается, что человек созревает подобно яблоку, чьи плоды сначала зеленые, а со временем наливаются соком и красками. Таким образом, постепенно, верующие воспринимают свет Всевышнего.

Традиционно в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения корзин верующих. Конечно же, освящаются яблоки, вместе с ними ягоды, фрукты и овощи.

Хозяйки пекут в этот день как просто яблоки, так и яблочные пироги. Часто день Яблочного Спаса называют праздником, которым встречают осень. Также молебны проводятся в садах, грн начинается сбор, заготовка яблок и других плодов на зиму.

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19 августа православная церковь отмечает Преображение Господне

19 августа православная церковь отмечает Преображение Господне

news.church.ua

Запреты на Праздник Преображения Господня (Яблочный Спас)

Слишком строгих запретов на Яблочный Спас нет. И все же не надо забывать о том, что праздник приходится на период Успенского поста. А это значит, что от шумных гуляний и пышных застолий в этот день следует воздержаться.

Не стоит также в праздник проводить генеральную уборку, заниматься стройкой и работать в огороде.

Как и в любой другой день, на Спаса надо воздержаться от ссор и негативных эмоций. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь в этот день другому, вернутся сторицей.

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Приметы на праздник Яблочного Спаса

В народе Яблочный Спас называли днем встречи осени. А пословица говорит следующее: "Пришел Спас – готовь перчатки про запас". В целом же в этот праздник, наблюдая за природой, можно определить погоду на ближайшее время.

  • Чистое безоблачное небо – надо готовиться к морозной зиме.

  • Какая погода на Спаса – такая и на Покрову.

  • До 19 августа листья на деревьях начали желтеть – скоро придет похолодание.

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Тема
Православный Спас
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