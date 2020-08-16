Яблочный Спас 2020: что нужно святить в церкви

В среду, 19 августа, православные верующие отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас – большой христианский праздник, посвященный событию явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя учениками во время молитвы.

В этот день принято посещать праздничное богослужение и святить в церкви фрукты, в первую очередь – яблоки. OBOZREVATEL рассказывает, что еще нужно освячивать в храме на Яблочный Спас.

Так, основными продуктами, которые должны быть в праздничной корзине, помимо яблок, являются мед и колосья пшеницы или ржи – считалось, что таким образом человек прославляет разнообразное богатство природы.

Яблочный спас 2020: что святить кроме яблок Pixabay

Также, согласно традициям, необходимо святить груши, виноград, сливы, персики. В корзину можно положить и овощи, а именно помидоры и морковь.

До Яблочного Спаса, согласно церковной традиции, употреблять яблоки до их освещения запрещено, в особенности женщинам. То же касалось и других фруктов, и овощей из урожая, вкушать которые следовало уже после освящения.

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