Яблочный Спас 2019: история и традиции великого праздника

19 августа 2019 года православные отмечают великий праздник – Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Это будет второй из трех спасов. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю и традиции этого большого события.

Яблочный Спас – история праздника

В этот день Иисус показал апостолам божественную силу на горе Фавор, где лицо его начало сиять, а одежда стала небесно-белой. В связи с этим появилось еще одно название праздника – Преображение Господне. Эта дата отмечена в календаре с целью напомнить верующим об очищении души, самосовершенствовании.

Преображение Господне Икона

Яблочный Спас является непереходящим праздником и отмечается ежегодно в один день, 19 августа. До этого был Медовый Спас, который пришелся на 14 августа. А следующим будет Ореховый Спас – 29 августа.

Яблочный Спас 2019 – традиции

Яблочный Спас - что святить в церкви

В этот день принято ходить в церковь и святить яблоки, фрукты, ягоды из урожая этого года. При чем собирать плоды обычно отправляли детей. После этого фруктами нужно угощать больных, нищих, родственников.

Яблочный Спас - фрукты pixabay

Также принято ходить на кладбище и поминать покойных. А в народе было принято считать, что первый откушенный после церкви кусочек яблока исполнит желание, если его загадать в этот момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Яблочный Спас также принято поздравлять родственников и знакомых с великим праздником.

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