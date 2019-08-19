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Яблочный Спас-2019: что категорически запрещено делать

3.3т Читать материал на украинском

В Украине и во всем православном мире на 19 августа приходится праздник Яблочный Спас, или как его еще называет Преображение Господне.

У этого дня есть свои традиции и запреты. OBOZREVATEL выяснил для читателя информацию, что категорически нельзя делать на этот праздник:

  • Церковь запрещает выполнять по дому работу.

  • Прогонять или убивать насекомых.

  • Ругаться, ссориться, сквернословить.

  • Вспоминать о ком-то плохо и желать плохого.

Яблочный Спас 2019

Яблочный Спас 2019

Зато наоборот приветствуется в эту дату помогать людям, в частности, подавая им фрукты после церкви. Молиться за здоровье ближних и мириться с ними, если в ссоре.

К слову, сами яблоки для некоторых тоже под запретом, однако не по религиозным и суеверным причинам, а из-за здоровья.

Что нельзя делать - Яблочный Спас

Что нельзя делать - Яблочный Спас

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, на Яблочный Спас также принято поздравлять родственников и знакомых с великим праздником. Историю и традиции праздника можно узнать по ссылке.

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майские праздники
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