Яблочный Спас-2019: что категорически запрещено делать

В Украине и во всем православном мире на 19 августа приходится праздник Яблочный Спас, или как его еще называет Преображение Господне.
У этого дня есть свои традиции и запреты. OBOZREVATEL выяснил для читателя информацию, что категорически нельзя делать на этот праздник:
Церковь запрещает выполнять по дому работу.
Прогонять или убивать насекомых.
Ругаться, ссориться, сквернословить.
Вспоминать о ком-то плохо и желать плохого.
Яблочный Спас 2019
Зато наоборот приветствуется в эту дату помогать людям, в частности, подавая им фрукты после церкви. Молиться за здоровье ближних и мириться с ними, если в ссоре.
К слову, сами яблоки для некоторых тоже под запретом, однако не по религиозным и суеверным причинам, а из-за здоровья.
Что нельзя делать - Яблочный Спас
pixabay
Как сообщал OBOZREVATEL, на Яблочный Спас также принято поздравлять родственников и знакомых с великим праздником. Историю и традиции праздника можно узнать по ссылке.
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