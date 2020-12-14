Выходные в январе 2021: сколько будут отдыхать в Украине

В январе 2021 года традиционно отмечаются праздники Новый год и Рождество, которые в Украине имеют статус государственных.

В связи с этим предусмотрены дополнительные выходные дни. Когда и сколько будут отдыхать украинцы, рассказывает OBOZREVATEL.

Так, Новый год, который отмечается 1 января, в Украине является государственным праздником. В 2021 году эта дата приходится на пятницу, поэтому выходными будут три дня подряд: 1, 2 и 3 января.

А через три дня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово – также государственный праздник и выходной день в Украине. В 2021 году Рождество выпадает на четверг.

Пятница, 8 января, также будет нерабочим днем (ее нужно будет отработать в субботу, 16 января). Таким образом, в связи с Рождеством украинцев ждут четыре выходных подряд: 7, 8, 9 и 10 января.

Всего во второй месяц зимы будет 12 официальных выходных и 19 рабочих дней.

Напомним, в 2021 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных дней, предусмотренных календарем государственных праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник Александр Дедюхин рассказал, можно ли верующим гадать в Рождество и другие христианские праздники.