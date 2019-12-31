Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных.

В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.

pexels.com

Первый дополнительный выходной у украинцев будет 1 января (Новый год). Рождество 7 января, которое припадает на вторник, также будет выходным.

pexels.com

Кроме того, 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог Ева Форина назвала главный секрет успеха в грядущем 2020 году. А также рассказала, как уберечь себя от опасностей високосного года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram