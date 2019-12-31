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31 декабря • обновлено в 15:58
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Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

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В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных.

В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.

Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

pexels.com

Новости
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Первый дополнительный выходной у украинцев будет 1 января (Новый год). Рождество 7 января, которое припадает на вторник, также будет выходным.

Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

pexels.com

Кроме того, 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог Ева Форина назвала главный секрет успеха в грядущем 2020 году. А также рассказала, как уберечь себя от опасностей високосного года.

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Автор
Мария Дидык
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