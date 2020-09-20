Выходные в октябре 2020 в Украине: когда каникулы в школах и перевод часов
В октябре 2020 года отмечается государственный праздник День защитника Украины. В связи с этим украинцев ждет дополнительный свободный от работы день.
OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, когда и сколько выходных будет во второй месяц осени.
Выходные в октябре 2020 года
Так, 14 октября, в среду, наша страна отмечает День защитника Украины – государственный праздник, который официально является нерабочим днем.
На эту же дату приходится большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества.
Таким образом, в октябре украинцы получат один дополнительный выходной среди недели, 14 октября. В целом на октябрь выпадает 10 выходных дней.
Каникулы в октябре 2020 года
В октябре 2020 года, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, предусмотрены осенние каникулы для школьников. Так, они будут отдыхать всю последнюю неделю месяца: с 26 октября по 1 ноября включительно.
Другие важные даты
25 октября, в последнее воскресенье месяца, Украина переводит стрелки часов на зимнее время – на один час назад.
В этот же день по всей стране пройдут местные выборы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут каникулы в 2020-2021 учебном году и сколько будут отдыхать школьники.