Выходные в октябре 2020 в Украине: когда каникулы в школах и перевод часов

В октябре 2020 года отмечается государственный праздник День защитника Украины. В связи с этим украинцев ждет дополнительный свободный от работы день.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, когда и сколько выходных будет во второй месяц осени.

Выходные в октябре 2020 года

Так, 14 октября, в среду, наша страна отмечает День защитника Украины – государственный праздник, который официально является нерабочим днем.

На эту же дату приходится большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества.

Таким образом, в октябре украинцы получат один дополнительный выходной среди недели, 14 октября. В целом на октябрь выпадает 10 выходных дней.

Каникулы в октябре 2020 года

В октябре 2020 года, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, предусмотрены осенние каникулы для школьников. Так, они будут отдыхать всю последнюю неделю месяца: с 26 октября по 1 ноября включительно.

Другие важные даты

25 октября, в последнее воскресенье месяца, Украина переводит стрелки часов на зимнее время – на один час назад.

В этот же день по всей стране пройдут местные выборы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут каникулы в 2020-2021 учебном году и сколько будут отдыхать школьники.