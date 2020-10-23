Выходные в ноябре 2020: сколько будут отдыхать в Украине

В ноябре 2020 года украинцев ожидают девять выходных дней. При этом дополнительных нерабочих дней, связанных с праздниками, не предусмотрено.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, когда и сколько будут отдыхать в Украине в последний месяц осени.

Так, в ноябре 2020 года украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа. Количество рабочих дней составит 21.

В этом месяце не отмечаются какие-либо государственные праздники, поэтому дополнительных дней для отдыха не предусмотрено.

В ноябре традиционно отмечаются такие большие церковные праздники, как День Казанской иконы Божией Матери, День памяти великомученика Димитрия Солунского, Святителя Павла, Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Григория чудотворца. 28 ноября – начало Рождественского поста.

Также в последний месяц осени отмечаются День украинской письменности и языка, День железнодорожника, День студента и другие праздники.

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