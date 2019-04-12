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/Праздники

Выходные в мае 2019 в Украине: когда будем отдыхать

1.1тЧитать материал на украинском

В мае 2019 года, украинцев ждут 9 официальных выходных. Всего этом месяце 22 рабочих дня.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, когда будут отдыхать украинцы.

Выходные в мае 2019 в Украине: когда будем отдыхать

В этом году Кабмин определил выходные дни в мае 2019 года в Украине:

  • 1 мая – День труда (среда);

  • 9 мая – День Победы (четверг).

Отметим, что 11 мая 2019 года будет рабочим днем.

Выходные в мае 2019 в Украине: когда будем отдыхать

Выходные на Пасху в 2019 году в Украине выпадают с 27 апреля по 1 мая. Так, в соответствующем распоряжении Кабмина указано, что в связи с празднованием Дня труда и Пасхи граждане Украины будут отдыхать 5 дней подряд.

Выходные в мае 2019 в Украине: когда будем отдыхать

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

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