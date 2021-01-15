Выходные в феврале 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать

На февраль 2021 года в Украине выпадает восемь официальных выходных. Дополнительных нерабочих дней в связи с праздниками в последний месяц зимы не предусмотрено.

Подробнее о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы, а также какие праздники отмечаются, рассказывает OBOZREVATEL.

На февраль 2021 года приходится восемь календарных выходных по субботам и воскресеньям. Это 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 февраля.

В последний месяц зимы традиционно отмечаются такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, День святого Валентина, Святителя Григория Богослова, Собор трех святителей и другие.

Также в феврале празднуют, в частности, Международный день родного языка, Международный день стоматолога, День компьютерщика и День спонтанного проявления доброты.

Дополнительных государственных выходных дней в связи с данными праздниками не предусмотрено.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько официальных выходных будет всего в 2021 году. Дополнительные рабочие дни в Украине отводятся под 11 государственных праздников.