Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать в Украине

В декабре 2020 года в Украине отмечается государственный праздник – католическое Рождество, в связи с чем украинцев ждет дополнительный выходной день.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, когда и сколько будут отдыхать в нашей стране в первый месяц зимы.

Так, в декабре 2020 года в Украине всего будет 22 рабочих и девять выходных дней.

Католическое Рождество, которое отмечается ежегодно 25 декабря, в 2020 году приходится на пятницу – этот день будет нерабочим.

Таким образом, украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день в канун Нового года – 31 декабря.

В декабре 2020 года в Украине всего будет 22 рабочих и девять выходных дней buhoblik.org.ua

Кроме того, в декабре в Украине отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая и другие, в связи с которыми не предусмотрено дополнительных выходных.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в Украине будет на Новый год и Рождество: украинцев ожидают продолжительные выходные.