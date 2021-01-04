Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будут отдыхать в Украине

Украинцы на Рождество будут отдыхать четыре дня подряд: 7, 8, 9 и 10 января.

Так, 7 января праздник в нашей стране отмечают православные и греко-католики. В 2021 году эта дата приходится на четверг – он будет нерабочим днем.

При этом пятница, 8 января, в нынешнем году также будет официально выходным, однако рабочий день в этом случае переносится на субботу, 16 января.

Всего на январь 2021 года выпадает 12 официальных выходных и 19 рабочих дней.

Рождество Христово – великий христианский праздник, который в Украине имеет статус государственного и которое в связи с этим является официальным выходным днем.

Верующие в праздник посещают церковь, колядуют и поздравляют друг друга. Это одно из важнейших торжеств, отмечаемое во всем христианском мире: в этот день, согласно церковному преданию, у Девы Марии родился Иисус Христос. В нашей стране праздник отмечается со времен Средневековья.

Ранее OBOZREVATEL публиковал удивительные факты о Рождестве: зачем в праздник наряжают елку, дарят подарки и почему отмечают зимой. Также сообщалось, в какие даты празднуют Рождество в разных государствах.