Выходные дни в сентябре 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

В сентябре 2020 года украинцев ждут восемь выходных дней. При этом дополнительных выходных, связанных с праздниками, не предусмотрено.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, когда и сколько будут отдыхать в Украине в первый месяц осени.

Так, на сентябрь 2020 года выпадает восемь календарных выходных дней. Это субботы и воскресенья 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября.

В первый месяц осени традиционно отмечаются такие большие церковные праздники, как Усекновение главы Иоанна Предтечи, или Головосек (понедельник, 11 сентября), а также Рождество Пресвятой Богородицы (21-е, понедельник), однако дополнительных выходных на эти даты не предусматривается.

Выходные дни в сентябре 2020 года Фото: buhoblik.org.ua

Также в сентябре празднуются День знаний, Международный день переводчика, День программиста, Всемирный день туризма и другие праздники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ развенчали суеверие о том, что беременная не может быть крестной.