Введение во храм Пресвятой Богородицы: что католикам нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник. Другие названия – Введение в Храм Пресвятой Девы Марии, Третья Пречистая.

21 ноября праздник отмечает католическая церковь, православная – 4 декабря. OBOZREVATEL напомнит своим читателям об истории, традициях и запретах этого дня.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: история праздника

фото: 24tv.ua

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм.

Дело в том, что родители Марии долго не могли иметь детей, поэтому обещали Богу, что когда чудо случится, – они отдадут ребенка ему во службу. В трехлетнем возрасте Марии родители сдержали обещание и привели ее в храм в Иерусалим.

фото: "Правмир"

Идти пришлось три дня. Мария сама поднялась в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел девочку в Святая Святых, куда обычные люди не допускались. Мария осталась в храме помогать, а ее родители вернулись домой.

Во многих писаниях говорится о том, что Пресвятая Дева Мария с самого детства служила Самому Богу, а охранял ее Архангел Гавриил.

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Введение во Храм Пресвятой Богородицы: традиции

В день Введения во Храм Пресвятой Богородицы все православные верующие стараются попасть утром в храм.

фото: pixabay.com

Также в этом праздник в народе, несмотря на пост, традиционно устраивали роскошные ярмарки, а также начинали катания на санках. В этот день также разрешалось выпить немного церковного вина, съесть немного рыбы и подсолнечного масла.

фото: "Правмир"

Рыбаки в этот день спешили сделать последнюю рыбалку, так как считалось, что когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться – церковь не приветствует этого.

Также под запретом тяжелая работа – нельзя убирать, стирать, шить.

фото: "Азбука веры"

Кроме того, в этот праздник нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

Также в этот день категорически запрещается вступать в брак – этого нельзя делать на протяжении всего Рождественского поста, но в день Введения во храм Пресвятой Богородицы – особенно. Крещение детей в этот день разрешено.

Введение во Храм Пресвятой Девы Марии: приметы

фото: pixabay.com

Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой. И наоборот: если в праздник еще тепло, то зима будет лютой.

К Введению во Храм Пресвятой Девы Марии часто реки уже сковывал первый лед.

Считалось, что до этого дня ходить по льду опасно, а вот после лед уже становится достаточно прочным.

Считалось, что в этот день вода становится приворотной, поэтому девушки давали напиться ребятам, которые им нравились.

Считалось, что с наступлением праздника зима приходит на землю и окончательно вступает в свои права.

В этот день наши предки ходили в гости. Если первой зайдет женщина – к неудаче, а вот мужчины обещали хозяевам дома богатство и сытую жизнь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие праздники и памятные даты отмечаются в ноябре.

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