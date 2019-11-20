Введение во храм Пресвятой Богородицы: что католикам нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник. Другие названия – Введение в Храм Пресвятой Девы Марии, Третья Пречистая.
21 ноября праздник отмечает католическая церковь, православная – 4 декабря. OBOZREVATEL напомнит своим читателям об истории, традициях и запретах этого дня.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: история праздника
фото: 24tv.ua
Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм.
Дело в том, что родители Марии долго не могли иметь детей, поэтому обещали Богу, что когда чудо случится, – они отдадут ребенка ему во службу. В трехлетнем возрасте Марии родители сдержали обещание и привели ее в храм в Иерусалим.
фото: "Правмир"
Идти пришлось три дня. Мария сама поднялась в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел девочку в Святая Святых, куда обычные люди не допускались. Мария осталась в храме помогать, а ее родители вернулись домой.
Во многих писаниях говорится о том, что Пресвятая Дева Мария с самого детства служила Самому Богу, а охранял ее Архангел Гавриил.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: традиции
В день Введения во Храм Пресвятой Богородицы все православные верующие стараются попасть утром в храм.
фото: pixabay.com
Также в этом праздник в народе, несмотря на пост, традиционно устраивали роскошные ярмарки, а также начинали катания на санках. В этот день также разрешалось выпить немного церковного вина, съесть немного рыбы и подсолнечного масла.
фото: "Правмир"
Рыбаки в этот день спешили сделать последнюю рыбалку, так как считалось, что когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться – церковь не приветствует этого.
Также под запретом тяжелая работа – нельзя убирать, стирать, шить.
фото: "Азбука веры"
Кроме того, в этот праздник нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.
Также в этот день категорически запрещается вступать в брак – этого нельзя делать на протяжении всего Рождественского поста, но в день Введения во храм Пресвятой Богородицы – особенно. Крещение детей в этот день разрешено.
Введение во Храм Пресвятой Девы Марии: приметы
фото: pixabay.com
Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой. И наоборот: если в праздник еще тепло, то зима будет лютой.
К Введению во Храм Пресвятой Девы Марии часто реки уже сковывал первый лед.
Считалось, что до этого дня ходить по льду опасно, а вот после лед уже становится достаточно прочным.
Считалось, что в этот день вода становится приворотной, поэтому девушки давали напиться ребятам, которые им нравились.
Считалось, что с наступлением праздника зима приходит на землю и окончательно вступает в свои права.
В этот день наши предки ходили в гости. Если первой зайдет женщина – к неудаче, а вот мужчины обещали хозяевам дома богатство и сытую жизнь.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие праздники и памятные даты отмечаются в ноябре.
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