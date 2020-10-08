Всемирный день зрения: суть праздника, удивительные факты и поздравления
Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября. В 2020 году эта дата приходится на 8 октября.
OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть праздника, удивительные факты о зрении и публикует поздравления с Днем зрения.
Смысл праздника
Инициатором праздника стала Всемирная организация здравоохранения. В этом году он отмечается в рамках ее глобальной программы "Зрение 2020: Право на зрение". День зрения посвящен проблеме слепоты, нарушений зрения и реабилитации людей, страдающих от данных заболеваний.
Факты о зрении
Наукой доказано, что люди с голубым цветом глаз более склонны к слепоте в пожилом возрасте.
Самый редкий цвет глаз – зеленый. Им могут похвастаться только 2% населения Земли.
Только в глазах человека есть белки.
Человек рождается с условно светло-серыми глазами, а их настоящий цвет появляется к 2-3 годам.
Благодаря 130 миллионам светочувствительных клеток глаза человека могут воспринимать около 5 миллионов цветовых оттенков.
Нельзя спать в линзах, даже если на упаковке указано, что это допустимо. Это повышает риск осложнений и заражений, которые могут угрожать зрению.
Дальтонизм считается мужской болезнью. Так, им страдают около 8% мужчин и только 1% женщин.
Курение повышает риск главной причины слепоты – макулодистрофии. Так, у курильщиков повреждаются зрительный нерв и мелкие кровяные нервы в роговице, что может привести к потере зрения.
Катаракта – помутнение хрусталика – неизбежно наступает с возрастом. Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета замедляют этот процесс.
Поздравления с Днем зрения
Во второй четверг октября,
Зрения день наступает друзья!
В этот день хочу пожелать,
Чаще зрение проверять.
Профилактику слепоты,
Всем советую провести.
И хочу я сказать всерьез:
За этот день, спасибо, ВОЗ!
***
День Всесвітній зору
Знову відзначаємо.
І відновлення
Функцій очей бажаємо.
***
Видеть мир – большая радость,
Он прекрасен – это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.
Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.
***
Свято сьогодні, Всесвітній день зору,
Зір, потрібна річ, без сумніву,
Щоб світ, що оточує нас, споглядати,
Щоб дивитися, щоб писати, і читати!
З Днем зору вас, друзі, вітаю,
Відмінного зору я вам бажаю.
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Поздравляю вас с Днем зрения. Давайте вместе подумаем о нашем здоровье и сделаем все для того, чтобы сохранить зрение. Заботьтесь о себе всегда!
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Зір дуже важливий в нашому житті. Дуже важливо берегти його і давати своїм очках відпочинок. Дбайте про них, бережіть їх і живіть щасливо!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре представили мобильное приложение для людей с нарушениями зрения.
По материалам: inforoom.com.ua, pozdravok.ru.