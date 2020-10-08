Всемирный день зрения: суть праздника, удивительные факты и поздравления

Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября. В 2020 году эта дата приходится на 8 октября.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть праздника, удивительные факты о зрении и публикует поздравления с Днем зрения.

Смысл праздника

Инициатором праздника стала Всемирная организация здравоохранения. В этом году он отмечается в рамках ее глобальной программы "Зрение 2020: Право на зрение". День зрения посвящен проблеме слепоты, нарушений зрения и реабилитации людей, страдающих от данных заболеваний.

Факты о зрении

Наукой доказано, что люди с голубым цветом глаз более склонны к слепоте в пожилом возрасте.

Самый редкий цвет глаз – зеленый. Им могут похвастаться только 2% населения Земли.

Только в глазах человека есть белки.

Человек рождается с условно светло-серыми глазами, а их настоящий цвет появляется к 2-3 годам.

Благодаря 130 миллионам светочувствительных клеток глаза человека могут воспринимать около 5 миллионов цветовых оттенков.

Самый редкий цвет глаз у людей – зеленый. Им могут похвастаться только 2% населения Земли Pixabay

Нельзя спать в линзах, даже если на упаковке указано, что это допустимо. Это повышает риск осложнений и заражений, которые могут угрожать зрению.

Дальтонизм считается мужской болезнью. Так, им страдают около 8% мужчин и только 1% женщин.

Курение повышает риск главной причины слепоты – макулодистрофии. Так, у курильщиков повреждаются зрительный нерв и мелкие кровяные нервы в роговице, что может привести к потере зрения.

Катаракта – помутнение хрусталика – неизбежно наступает с возрастом. Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета замедляют этот процесс.

Нельзя спать в линзах, даже если на упаковке указано, что это допустимо Pixabay

Поздравления с Днем зрения

Во второй четверг октября,

Зрения день наступает друзья!

В этот день хочу пожелать,

Чаще зрение проверять.

Профилактику слепоты,

Всем советую провести.

И хочу я сказать всерьез:

За этот день, спасибо, ВОЗ!

***

День Всесвітній зору

Знову відзначаємо.

І відновлення

Функцій очей бажаємо.

***

Открытка в День зрения youtube.com

Видеть мир – большая радость,

Он прекрасен – это факт.

Глаз поможет оценить нам,

Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю

Счастья зрения ценить.

И в здоровье свое око

Обязательно хранить.

***

Свято сьогодні, Всесвітній день зору,

Зір, потрібна річ, без сумніву,

Щоб світ, що оточує нас, споглядати,

Щоб дивитися, щоб писати, і читати!

З Днем зору вас, друзі, вітаю,

Відмінного зору я вам бажаю.

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Поздравляю вас с Днем зрения. Давайте вместе подумаем о нашем здоровье и сделаем все для того, чтобы сохранить зрение. Заботьтесь о себе всегда!

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Зір дуже важливий в нашому житті. Дуже важливо берегти його і давати своїм очках відпочинок. Дбайте про них, бережіть їх і живіть щасливо!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре представили мобильное приложение для людей с нарушениями зрения.

По материалам: inforoom.com.ua, pozdravok.ru.