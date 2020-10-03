Всемирный день трезвости 2020: лучшие поздравления и открытки

Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день трезвости. Праздник связывают с именем Джона Финча, известного активиста и борца с алкоголизмом в США, который умер в этот день в 1887 году.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с Днем трезвости.

С Днем трезвости: смс, стихи и проза

Сегодня скажем "нет" бокалу

И рюмку тоже не нальем.

Мы праздник трезвых отмечаем,

Всех поздравляю с этим днем.

"Зеленый змий" пусть отдыхает

И крепнет в теле бодрый дух.

Нальем сегодня в кружки квасу

И за здоровье крикнем "ух".

***

Ось стоїть на столі горілочка,

Під неї салат, оселедчик.

Чарки сильно все іскрять,

Ніби їх підняти велять.

Опусти! Про горілку забудь,

Це не щасливий шлях!

***

Пьянству бой объявим нынче,

Трезвости сегодня день.

Жизнь без капли алкоголя

Несет массу перемен.

Пусть зеленый змий отступит,

Квасу выпьем мы за то,

Чтоб здоровыми все были,

Жили лет хотя бы сто.

***

Алкоголізм – хіба це радість,

Це перше слабкість.

Бажаємо тверезості кожному в країні,

У чужій, рідний та кожній стороні.

***

Пить или не пить – вот в чем вопрос?

Конечно, нет – ведь с пьющих спрос!

В день трезвости желаю вам

Не позволять себе сто грамм,

Лишь можно только пятьдесят

(Врачи так даже говорят).

Здоровье спортом укреплять

И чистым воздухом дышать!

***

Вітаю зі Днем тверезості й хочу побажати завжди тверезо дивитися на будь-яку ситуацію життя, п'яніти не від алкоголю, а від щастя, хмеліти від любові і ніжності, вміти весело проводити час в хорошій компанії друзів без міцних напоїв.

***

С Днем Трезвости. Долгих и здоровых лет жизни, чистого ума и удачи в делах, трезво оценивать любую ситуацию в жизни и всегда принимать только правильное решение. Пусть трезвость послужит силой для свершения великих дел и воплощения мечтаний.

***

Бажаю жити з чистою совістю і тверезою головою! Проведіть всесвітній день тверезості, подаючи гідний приклад молодшому поколінню. Нехай в сім'ї завжди буде мир, а пити бажаю не алкоголь, а смачний кефір!

Картинки и открытки

Всемирный день трезвости: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена главная причина женского алкоголизма.

По материалам: pozdravok.ru.