Всемирный день телевидения: красивые поздравления, видео и открытки

В субботу, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был основан резолюцией Генассамблеи ООН в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года.

ООН призывает в этот день государства обмениваться телепередачами, посвященными проблемам мира, безопасности, социального и экономического развития, а также расширению культурного обмена. К празднику всех, чья работа связана с телевидением, OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в День телевидения

У ТВ сегодня праздник!

Вам желаю передач

Замечательных и разных,

Чтоб решали ряд задач

И проблемы поднимали

Для того, чтоб обсудить,

Да и просто развлекали,

Чтобы радостнее жить!

***

З Всесвітнім днем телебачення

Вас привітати бажаємо зараз,

По каналах по всіх хай віщають

Привітання наші для вас.

Телебачення нас просвіщає,

Інформацію приносить нам,

І спасибі сказати повинні ми

Всім працівникам, що працюють там.

***

Без телевидения жизни

Не представляем мы сейчас,

Оно покажет обо всем нам

И впечатлений новых даст,

Сегодня праздник отмечают

Те, кто с ТВ так связан тесно,

Мы им удачи пожелаем,

Эфиров только интересных!

***

Нехай буде телебачення завжди:

У різних містах і різних країнах!

Адже кожна відома зірка

Для вас сяє яскраво на екранах!

Нехай новини гарні йдуть

І найрозкішніше кіно!

Нехай дарує телебачення затишок

І радість, адже для цього створено воно.

***

Телевиденье по миру отмечает

Торжество свое и лишь свое.

С чем тебя и поздравляю,

Пусть в ТВ все будет хорошо.

Пусть оно лишь процветает,

Наполняя теплотой сердца.

Позитивом нас всех заряжает,

Чтоб улыбкам не было конца.

***

Вітаю з Всесвітнім днем телебачення і бажаю, щоб кожен день був яскравим і феєричним концертом, цікавим і захоплюючим кінофільмом, великою і радісною подорожжю, вдалим і веселим проектом. Нехай з телебаченням твоє життя стає більш насиченим, пізнавальним, дивовижним і обізнаним.

***

Поздравляю со Всемирным днем телевидения и желаю от души добрых советов с экрана и веселых историй, захватывающих фильмов и добрых мультфильмов, интересных телепередач и замечательных ведущих, отличного настроения и хороших новостей.

Открытки и картинки ко Дню телевидения

Поздравления с Днем телевидения mediasat.info

Открытка в День телевидения mediasat.info

Картинка ко Дню телевидения

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в Украине отмечали национальный День работников радио, телевидения и связи. Он был основан в 1994 году указом президента Леонида Кучмы.

По материалам: pozdravok.ru.