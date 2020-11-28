Всемирный день сострадания: что это за праздник и как отмечается

В субботу, 28 ноября, отмечается Всемирный день сострадания, или Всемирный день милосердия (англ. World Compassion Day, WCD).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что это за праздник и в чем суть главных его традиций.

Праздновать День сострадания предложил поэт, журналист и общественный деятель из Индии Притиш Нанди. Впервые праздник отметили в 2012 году в Мумбаи, Индия, посвятив его судьбам животных, состраданию к живым существам на Земле и важности вегетарианства.

В праздновании участвовал Далай-лама XIV и активисты со всего мира. С тех пор День сострадания отмечается каждый год, чтобы призвать людей к миру, любви и взаимопониманию.

Главная цель Дня сострадания – пропаганда образа жизни на основе древнего индийского учения ахимсы. Ахимса заключается в принципах ненанесения вреда, насилия и боли всему живому: людям, животным и растениям, – мыслью, словом или делом. Это ключевая добродетель в религиях индуизма, буддизма и джайнизма.

Организаторы праздника не только призывают к уменьшению зла в мире, но и призывают людей направлять свои поведение и действия против самого зла, а не против тех, кто его творит (принцип отсутствия ненависти). Это соответствует христианским заповедям "Не убий" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя".

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