Всемирный день сердца: 10 удивительных фактов о главном органе человека

Анна Паскевич Праздники 10:10, 29.09.2020 Обновлено: 10:46, 29.09.2020

Во вторник, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Праздник был основан в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Акцию поддержали и другие организации, в частности ВОЗ и ЮНЕСКО.

Девиз праздника: "Сердце для жизни". Его цель – повысить осознание опасности сердечно-сосудистых заболеваний, инициировать всеобъемлющие меры профилактики в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта. К празднику OBOZREVATEL публикует 10 удивительных фактов о сердце.

10 фактов о сердце

  • В течение пяти минут сердце прокачивает пять литров крови. За час оно делает в среднем 4 тысячи 200 ударов и перекачивает 300 литров крови.

  • В сердце постоянно находится около 5% от всей крови человеческого тела.

  • Сердце женщины весит около 250-300 граммов, а мужчины – 300-350 граммов.

  • Каждый день сердце генерирует энергии достаточно, чтобы привести в движение грузовик и переместить его на 25 километров. За всю жизнь это эквивалентно перемещению такого грузовика на дистанцию, равную расстоянию до Луны и обратно.

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября
Pixabay

  • Обычный кухонный водопроводный кран должен быть непрерывно включен более 40 лет, чтобы пропустить столько воды, сколько крови прокачивает сердце человека со средней продолжительностью жизни через себя.

  • Сердечные заболевания на протяжении всей истории человечества унесли больше людских жизней, чем все войны на Земле вместе взятые.

  • По данным исследования Гарвардской медицинской школы, одним из самых негативных факторов для работы сердца является плохая экология.

За пять минут сердце прокачивает пять литров крови
Pexels

  • За одно сокращение сердце выбрасывает в среднем 60 миллилитров крови. Это 420 миллилитров в минуту, более 25 литров в час, 600 литров в сутки, более 200 тысяч литров в год.

  • По статистике, наибольшее количество инфарктов происходит по понедельникам, между 7 и 10 часами утра.

  • Существуют моменты передышки между сокращениями сердца. За время жизни оно "отдыхает" около 20 лет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал неожиданные факты о жевательной резинке.

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