Всемирный день радио: лучшие поздравления с праздником

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Этот день был учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году.
День радио, по замыслу Организации Объединенных Наций, должен служить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радиовещанию и напоминать, что даже сейчас, в эру цифровых технологий, именно радио остается средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями со Всемирным днем радио.
День радио
Всемирный день радио – поздравления в стихах
В День Радио желаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!
***
Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
***
С днем радио, ребята!
Ведь популярней СМИ
Вы точно не найдете,
Хоть мир весь обыщи!
В машине, на работе,
И дома, и в полете,
Везде волну найдете,
Свою и для души:
Волну любви и смеха,
Иль новостей, успеха,
Иль музыки и песни,
Театра и кино!
Так пусть же процветает,
Живет, не умирает,
Жизнь нашу украшает
Любимое радио!
Всемирный день радио
Всемирный день радио – поздравления в прозе
С Днём Радио. Желаю быть всегда на связи и посылать всем дорогим людям радиоволны радости своей души. Танцуй, пой, делись чудесными новостями, поднимай настроение себе и другим, живи на полную, мечтай, люби и каждый день встречай с улыбкой на любимой частоте своего сердца.
***
Поздравляю с Днём Радио. Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейном отдыхе радиоволны счастья наполняют атмосферу жизни радостью, весельем и добрым смехом.
***
Поздравляю с Днём Радио и хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, поднимающие настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.
Всемирный день радио – открытки
День радио
День радио
День радио
День радио
День радио
День радио
День радио
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