Всемирный день радио: лучшие поздравления с праздником

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Этот день был учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году.

День радио, по замыслу Организации Объединенных Наций, должен служить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радиовещанию и напоминать, что даже сейчас, в эру цифровых технологий, именно радио остается средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями со Всемирным днем радио.

День радио

Всемирный день радио – поздравления в стихах

В День Радио желаю

Всем жизни без помех!

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.

Эфир любимый пусть вещает

И настроенье поднимает,

Моменты дарит классные

И новости прекрасные!

Новости Что спасет радиостанции от исчезновений

***

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

***

С днем радио, ребята!

Ведь популярней СМИ

Вы точно не найдете,

Хоть мир весь обыщи!

В машине, на работе,

И дома, и в полете,

Везде волну найдете,

Свою и для души:

Волну любви и смеха,

Иль новостей, успеха,

Иль музыки и песни,

Театра и кино!

Так пусть же процветает,

Живет, не умирает,

Жизнь нашу украшает

Любимое радио!

Всемирный день радио

Всемирный день радио – поздравления в прозе

С Днём Радио. Желаю быть всегда на связи и посылать всем дорогим людям радиоволны радости своей души. Танцуй, пой, делись чудесными новостями, поднимай настроение себе и другим, живи на полную, мечтай, люби и каждый день встречай с улыбкой на любимой частоте своего сердца.

***

Поздравляю с Днём Радио. Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейном отдыхе радиоволны счастья наполняют атмосферу жизни радостью, весельем и добрым смехом.

***

Поздравляю с Днём Радио и хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, поднимающие настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.

Всемирный день радио – открытки

День радио

День радио

День радио

День радио

День радио

День радио

День радио

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