Всемирный день психического здоровья: история праздника, поздравления и забавные картинки
Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября и входит в число всемирных и международных дней, отмечаемых ООН.
OBOZREVATEL рассказывает, в чем смысл этого дня, а также публикует поздравления с праздником.
День психического здоровья: что это за праздник
Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) впервые отметили в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Цель праздника – повышение уровня знаний о проблемах психического здоровья и поддержка его укрепления. Так, расстройства психики, включая связанные с употреблением наркотиков и других веществ, распространены по всему миру.
При этом 75% людей, страдающих от них, проживают в странах с низким уровнем дохода, в связи с чем большинство больных не имеют доступа к необходимому лечению.
Поздравления с Днем психического здоровья
Стрессам, нервам, перегрузкам
Скажем мы сегодня "Нет!"
Будет психика здоровой,
Ждет нас счастье, жизнь без бед,
Нам психическим здоровьем
Очень нужно дорожить,
С ним, конечно, точно сможем
Очень долго лет прожить!
***
Нехай в психічному здоров'ї
Запас нервів буде міцним,
Привиди за тобою
Не поженуться навіки!
І потік галюцинацій
Пройде також стороною,
Щоб життям насолоджуватися,
З позитивним жити настроєм!
***
Пожелаю, разных стрессов
И депрессий избегать,
Чтобы жизнь была чудесной,
Настроение – на пять!
Чтоб с психическим здоровьем
В жизни не было проблем,
И душа была в покое,
Не тревожилась совсем.
***
Сьогодні свято класне,
Привітати поспішаю,
Нехай нервовий зрив жахливий
Не світить нікому.
Душевного балансу
Бажаю вам, завжди,
Щоб люди і фінанси
Не принесли вам шкоди.
***
В жизни много ситуаций,
Случаев и новостей...
В нашем мире инноваций
Трудно может быть, подчас.
В этот день мы всем желаем
Отдыха и светлых дней.
С Днем психически здоровых,
Люди, поздравляем вас!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем психічного здоров'я. Бажаю завжди перебувати в гарному настрої і ніколи не падати духом. Нехай кожен день буде наповнений добрими словами, веселими історіями, щасливими хвилинами, радісними зустрічами, приємними подіями, одним словом, усім, що необхідно для наснаги і гармонії життя.
***
Поздравляю с Всемирным днем психологического здоровья. Пусть ничто не выводит тебя из равновесия, пусть никто не сможет повлиять на твое состояние душевного спокойствия, пусть каждый день несет с собой только положительные эмоции и радость, пусть жизнь полна будет ярких и счастливых мгновений.
Забавные картинки ко Дню психического здоровья
Как сообщал OBOZREVATEL, недавнее исследование установило, что смех помогает победить стресс.
По материалам: pozdravok.ru.