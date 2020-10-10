Всемирный день психического здоровья: история праздника, поздравления и забавные картинки

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября и входит в число всемирных и международных дней, отмечаемых ООН.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем смысл этого дня, а также публикует поздравления с праздником.

День психического здоровья: что это за праздник

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) впервые отметили в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Цель праздника – повышение уровня знаний о проблемах психического здоровья и поддержка его укрепления. Так, расстройства психики, включая связанные с употреблением наркотиков и других веществ, распространены по всему миру.

При этом 75% людей, страдающих от них, проживают в странах с низким уровнем дохода, в связи с чем большинство больных не имеют доступа к необходимому лечению.

Поздравления с Днем психического здоровья

Стрессам, нервам, перегрузкам

Скажем мы сегодня "Нет!"

Будет психика здоровой,

Ждет нас счастье, жизнь без бед,

Нам психическим здоровьем

Очень нужно дорожить,

С ним, конечно, точно сможем

Очень долго лет прожить!

***

Нехай в психічному здоров'ї

Запас нервів буде міцним,

Привиди за тобою

Не поженуться навіки!

І потік галюцинацій

Пройде також стороною,

Щоб життям насолоджуватися,

З позитивним жити настроєм!

***

Пожелаю, разных стрессов

И депрессий избегать,

Чтобы жизнь была чудесной,

Настроение – на пять!

Чтоб с психическим здоровьем

В жизни не было проблем,

И душа была в покое,

Не тревожилась совсем.

***

Сьогодні свято класне,

Привітати поспішаю,

Нехай нервовий зрив жахливий

Не світить нікому.

Душевного балансу

Бажаю вам, завжди,

Щоб люди і фінанси

Не принесли вам шкоди.

***

В жизни много ситуаций,

Случаев и новостей...

В нашем мире инноваций

Трудно может быть, подчас.

В этот день мы всем желаем

Отдыха и светлых дней.

С Днем психически здоровых,

Люди, поздравляем вас!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем психічного здоров'я. Бажаю завжди перебувати в гарному настрої і ніколи не падати духом. Нехай кожен день буде наповнений добрими словами, веселими історіями, щасливими хвилинами, радісними зустрічами, приємними подіями, одним словом, усім, що необхідно для наснаги і гармонії життя.

***

Поздравляю с Всемирным днем психологического здоровья. Пусть ничто не выводит тебя из равновесия, пусть никто не сможет повлиять на твое состояние душевного спокойствия, пусть каждый день несет с собой только положительные эмоции и радость, пусть жизнь полна будет ярких и счастливых мгновений.

Забавные картинки ко Дню психического здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, недавнее исследование установило, что смех помогает победить стресс.

По материалам: pozdravok.ru.