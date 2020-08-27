Всемирный день прощения 2020: в чем суть праздника и как поздравить близких
Всемирный день прощения традиционно отмечается 27 августа. Впервые его отметили в 1994 году в Канаде, откуда он распространился на другие страны мира.
OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, а также публикует оригинальные поздравления с Днем прощения.
Всемирный день прощения: история
Идею отмечать Всемирный день прощения выдвинула организация Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Впервые праздник отметили в Канаде, в 1994 году, откуда за два десятка лет он успел распространиться по всему миру.
От Прощеного воскресенья Всемирный день прощения отличается тем, что он не касается лишь представителей каких-либо религий.
Суть и традиции праздника
Суть Дня прощения проста: нужно искренне простить всех своих врагов, обидчиков и недоброжелателей. Также основатели праздника призывают рассказывать о нем окружающим, чтобы сделать мир чуточку лучше.
Кроме того, полезно и самому извинится перед тем, кого мог каким-то образом вольно или невольно обидеть.
Поздравления с Днем прощения: смс, стихи, картинки, открытки
Забудем все обиды,
Где было что не так,
Ведь небеса нас видят,
Оценят каждый шаг.
***
Хочу попросить я прощенья
У каждого и от души,
И всем пожелать терпенья,
Понимания и доброты!
Пусть сказанных слов обидных
Не помнит никто, никогда,
Пусть будем мы все жить в мире,
В любви и согласии всегда!
***
Прости меня, мой близкий человек,
Пусть нам обиды больше не мешают,
Твои слезинки – капли горьких рек –
Пусть как роса на солнышке растают.
***
З Днем прощення! Хочеться попросити вибачення за мимовільні образи і побажати добра, щастя, маленьких несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті і, звичайно ж, міцного здоров'я!
***
Прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!
***
Прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. Тобі також дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, как недосып влияет на настроение человека: ученые нашли ответ.
По материалам: pozdravok.ru.